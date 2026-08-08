Passeig en barca a Puigcerdà: per primera vegada també amb neu
El llac recupera les embarcacions després de tres estius i l'Ajuntament prepara una nova licitació que farà possible la navegació amb neu i paisatge hivernal
Després de tres anys sense el servei, el llac de Puigcerdà ha recuperat aquesta setmana les tradicionals barques de passeig, una de les activitats més emblemàtiques de la capital cerdana. La reobertura, però, només serà provisional, ja que l'Ajuntament ja treballa en una nova licitació que permetrà fer un pas més enllà: oferir les passejades durant tot l'any per primera vegada a la història i vincular-ne la gestió amb l'explotació del bar del Parc Schierbeck.
El servei s'ha pogut posar en marxa després que el consistori hagi resolt un procés de licitació que s'havia allargat més del previst. El primer concurs va quedar desert perquè les empreses que s'hi van presentar no van completar correctament la documentació requerida. L'Ajuntament va repetir el procediment i, finalment, ha adjudicat l'explotació perquè les barques puguin tornar a navegar aquest estiu.
Aquesta adjudicació, però, només tindrà vigència fins després de la Diada. El motiu és que el contracte del bar situat al Parc Schierbeck finalitza aquest setembre i el govern municipal considera que la millor fórmula és licitar conjuntament els dos serveis perquè una mateixa empresa pugui gestionar tant l'establiment com les embarcacions.
L'objectiu és convertir les barques en una activitat estable i no limitada als mesos d'estiu. Si el nou concurs prospera, les passejades es podran oferir també durant la tardor, l'hivern i la primavera, una novetat inèdita des que existeix aquest servei. Això permetrà navegar per l'estany amb paisatges completament diferents dels habituals, incloent-hi els dies de neu o de gel, mentre la capa sòlida de glaç ho faci possible, convertint l'activitat en un nou reclam turístic durant tot l'any.
Històricament, les barques només funcionaven entre els mesos de juny i setembre perquè el servei era assumit directament per personal municipal destinat a l'estany durant la temporada estival. Amb el nou model de concessió, el consistori pretén desvincular l'activitat del calendari d'estiu i donar-li continuïtat durant els dotze mesos de l'any. Històricament havia estat un servei molt rentable, generant fins a 16.000 euros tan sols a l'estiu, per la qual cosa des del consistori es veu el nou contracte com la manera de rellançar l'estany i fer-ne un gran actiu econòmic.
La nova licitació no només regularà l'explotació del servei, sinó que també permetrà a l'empresa adjudicatària renovar o ampliar la flota d'embarcacions. El plec de condicions preveu una concessió oberta perquè els licitadors puguin presentar propostes de millora tant en el nombre i el disseny de les barques com en la dinamització de l'activitat. Entre les possibilitats que estudia l'Ajuntament hi ha la incorporació d'una desena d'embarcacions i d'una barca amb motor destinada al suport del servei.
El govern municipal considera que aquesta fórmula ha de contribuir a revitalitzar un dels espais més emblemàtics de Puigcerdà. Les passejades amb barca han estat, durant dècades, un dels principals atractius del turisme familiar a la capital cerdana i un complement de l'activitat comercial i de restauració de l'entorn del llac. Amb la nova concessió, el consistori confia convertir-les en un motor d'activitat econòmica i de promoció turística durant tot l'any.
En els últims anys el preu del servei era de tres euros per una passejada de mitja hora. El futur concessionari serà escollit mitjançant un nou concurs públic que s'obrirà a partir del setembre coincidint amb la licitació del bar del Parc Schierbeck. Així, qualsevol empresa interessada podrà optar a gestionar conjuntament dos dels serveis més representatius de l'entorn del llac.
L'estany de Puigcerdà és una infraestructura d'origen medieval. Va ser construït artificialment al segle XIII per garantir reserves d'aigua per a la vila i per alimentar diversos usos agrícoles i industrials. Amb el pas dels segles va perdre aquesta funció productiva i es va transformar progressivament en un espai de lleure. A finals del segle XIX, coincidint amb l'arribada dels primers estiuejants i el desenvolupament del turisme a la Cerdanya, l'entorn de l'estany es va consolidar com el principal punt de trobada social de Puigcerdà, una vocació que manté encara avui.
Un paper determinant en aquesta transformació el va tenir el Parc Schierbeck, situat al costat de l'estany. El parc va ser impulsat gràcies al llegat del filantrop danès Georges Schierbeck, metge establert a Copenhaguen però estretament vinculat a Puigcerdà per la seva esposa, originària de la vila. El seu llegat va permetre crear, a partir de la dècada de 1920, un jardí d'estil romàntic amb espècies vegetals singulars, camins i miradors que van completar la conversió de l'entorn en un espai destinat al passeig i a l'oci.
Avui, l'estany i el Parc Schierbeck formen un conjunt patrimonial i paisatgístic que constitueix una de les imatges més reconegudes de Puigcerdà. La recuperació de les passejades amb barca reforça aquest patrimoni i manté viva una activitat que continua identificant la capital cerdana com una destinació de turisme familiar i de lleure al Pirineu.
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