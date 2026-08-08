Únics Cerdanya convoca una quina d'estiu inclusiva
El club de bàsquet amb esportistes amb discapacitat organitzarà el 20 d'agost una vetllada a Bolvir i fa una crida a empreses i particulars perquè col·laborin cedint regals que es repartiran entre els participants
A la Cerdanya, parlar de quina és parlar d'una de les tradicions lúdiques més arrelades del calendari nadalenc. Durant les festes de Nadal, pobles, entitats i associacions organitzen aquestes populars rifes que omplen sales i pavellons amb desenes de persones disposades a provar sort mentre comparteixen una estona de convivència. Aquest estiu, però, aquesta tradició farà un salt de temporada. El Club Esportiu Únics Cerdanya vol traslladar l'esperit de les quines als mesos d'agost amb una proposta solidària que busca donar suport al seu projecte de bàsquet inclusiu.
La Quina d'estiu es farà el dijous 20 d'agost a la carpa de Bolvir. La venda de cartons començarà a les 20 hores i una hora més tard, a les 21 hores, s'iniciarà el joc. L'objectiu és convertir una activitat tradicionalment vinculada a l'hivern en una festa oberta a tota la comarca, mantenint el seu caràcter popular però amb una finalitat solidària.
Perquè la iniciativa sigui possible, el club ha iniciat una crida a empreses, comerços, artesans i particulars perquè col·laborin cedint productes, experiències o obsequis que es convertiran en els premis de la Quina. Amb aquestes aportacions, l'entitat vol confeccionar un ampli ventall de regals i, al mateix temps, implicar el teixit econòmic i social de la Cerdanya en un projecte que va molt més enllà de l'àmbit esportiu.
Únics Cerdanya va néixer l'any 2020 impulsat pel Club Bàsquet Llívia-Puigcerdà amb la voluntat d'oferir una pràctica esportiva adaptada a persones amb discapacitat intel·lectual, física o sensorial. En pocs anys s'ha consolidat com el primer projecte estable d'aquestes característiques a la comarca i ha esdevingut un espai on l'esport és també una eina d'inclusió, autonomia i relació social.
L'entitat ha anat ampliant progressivament el nombre de jugadors, voluntaris i activitats. A més dels entrenaments setmanals, participa en trobades i competicions de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (FEDIC) i organitza activitats de convivència que reforcen els vincles entre els esportistes i les seves famílies.
La tasca desenvolupada pel club ha estat reconeguda amb diversos guardons. Entre aquests destaca el Premi Inclusiu de l'Esport Català, que va distingir la feina d'un projecte que ha contribuït a normalitzar la pràctica esportiva de persones amb discapacitat a la Cerdanya.
Ara, amb la Quina d'estiu, Únics Cerdanya vol tornar a demostrar que les tradicions també poden adaptar-se a nous formats sense perdre la seva essència. En aquest cas, una cita habitual de les festes de Nadal es convertirà en una oportunitat perquè veïns, visitants, empreses i entitats comparteixin una vetllada lúdica i, alhora, contribueixin a garantir la continuïtat d'un projecte que ha fet de la inclusió el seu principal objectiu.
- Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: 'Vaig desenvolupar la sospita que el meu lloc era irrellevant i inútil
- 440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
- La tempesta converteix un autobús en un vaixell a Rajadell
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- Necrològiques del 7 d'agost del 2026
- Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí