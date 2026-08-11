Confluència reclama ordenar la implantació de renovables i protegir el sòl agrari de la Cerdanya
La plataforma, que agrupa 26 associacions, considera necessari accelerar la descarbonització però rebutja concentrar els projectes fotovoltaics al pla d’Anyella
Confluència per a una Cerdanya Sostenible ha reclamat que la planificació de les energies renovables a la comarca prioritzi la protecció del sòl agrari, el paisatge i els ecosistemes, alhora que permeti avançar en la descarbonització del sistema energètic. L’entitat ha fet públic el seu posicionament en relació amb el Pla Territorial Sectorial per a la implantació d’energies renovables (PLATER), elaborat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), i ha assenyalat que considera urgent ordenar les zones susceptibles d’acollir instal·lacions abans que el territori entri en una dinàmica d’oferta i demanda sense una planificació prèvia.
La plataforma, que actualment agrupa 26 associacions, ha presentat al·legacions al PLATER, mentre que les entitats que en formen part i particulars també n’han tramitat de manera individual. Entre les seves prioritats hi ha la descarbonització del sistema energètic, però també la preservació del sòl agrícola i dels espais naturals i paisatgístics de la comarca.
La Confluència considera que hauria estat positiu que els municipis cerdans haguessin elaborat unes al·legacions coordinades, amb un lideratge comarcal, com ha passat en altres territoris catalans. L’entitat, però, assenyala que en diversos municipis sí que s’han presentat aportacions basades en els principis de respecte del sòl agrícola, la preservació del paisatge i dels ecosistemes i l’aprofitament prioritari de les zones ja antropitzades.
En canvi, la plataforma rebutja la proposta que, segons afirma, han plantejat el Consell Comarcal de la Cerdanya i alguns municipis de concentrar la implantació de plaques solars de tota la comarca al pla d’Anyella, al Ripollès. La Confluència considera aquesta opció «rebutjable» perquè, segons assegura, afectaria terrenys sense el vistiplau de la propietat i tindria repercussions sobre més de 50 ramaders de Catalunya.
L’entitat defensa que el pla d’Anyella és un espai que cal protegir pel seu valor natural i paisatgístic i per la seva vinculació amb una activitat de transhumància tradicional de la comarca. Per aquest motiu, considera que la concentració d’instal·lacions fotovoltaiques en aquest àmbit podria generar un impacte que aniria més enllà de l’àrea directament ocupada pels projectes.
La Confluència també ha qüestionat el procés d’informació i participació ciutadana associat al PLATER. L’entitat considera que les administracions haurien d’haver ofert una informació més detallada als habitants de la Cerdanya i reclama una participació «de baix a dalt» en la definició del model energètic del territori.
La plataforma ha fet públic el seu posicionament coincidint amb la presentació de les seves al·legacions al pla i ha adjuntat el model d’al·legació que han utilitzat les associacions que formen part de la Confluència.
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