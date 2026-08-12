El cel cedeix clarianes en una Cerdanya ja a punt per a l'espectacle natural
Prullans prepara una platea al pla del cementiri per a 250 persones que viuen el fenomen en un ambient de festa més enllà del final
Tot és a punt a Prullans per a la contemplació de l’eclipsi solar d’aquest dimecres. Al pla del cementiri s’ha muntat una platea amb capacitat per a 250 persones, que es convertirà en un dels punts de trobada per seguir el fenomen des de la Cerdanya. L’espai ja està preparat i l’activitat es viu amb expectació, però també amb la incògnita de quin serà finalment l’estat del cel en el moment de l’eclipsi.
Durant la tarda, el cel de la Cerdanya ha anat alternant núvols i clarianes. Les obertures entre la nuvolada han mantingut les esperances dels qui esperen poder veure el fenomen, tot i que la situació meteorològica fa que l’observació no estigui garantida. La mirada dels aficionats a l’astronomia es manté, per tant, pendent de l’evolució del cel fins al moment de màxima ocultació del Sol.
A Prullans, l’organització ha preparat l’espai perquè el públic pugui concentrar-se en un mateix punt i viure l’experiència de manera conjunta. La platea del pla del cementiri permetrà acollir els assistents en un entorn obert i amb l’horitzó com a principal referència per a l’observació.
Més enllà de si els núvols acabaran permetent o no contemplar l’eclipsi, la jornada s’està vivint a la Cerdanya enmig d’un ambient de festa. Famílies, grups d’amics i aficionats a l’astronomia han buscat els punts que consideren més adequats de cada municipi per intentar veure el fenomen. L’expectació ha convertit les hores prèvies en una activitat compartida, amb el cel com a protagonista i amb la previsió meteorològica condicionant el resultat final.
Així, a Prullans, la platea ja espera els espectadors i només queda que el cel faci la seva part. Les clarianes que s’han obert durant la tarda han mantingut viva l’esperança que, encara que sigui per instants, la Cerdanya pugui oferir una finestra per contemplar l’eclipsi.
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