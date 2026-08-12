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La Cerdanya mira el cel sense èxit però gaudeix de la foscor intrigant de l'eclipsi

Grups d’amics i famílies del Pirineu es desplacen als miradors de cada poble per compartir un eclipsi que no es deixa veure, com la trobada al pla del cementiri de Prullans, condicionada finalment pels núvols i meteorologia de tarda. Al final, una foscor sobtada amb vent i fresca esdevenen el gran atractiu

La platea muntada al pla del cementiri de Prullans

La platea muntada al pla del cementiri de Prullans / MIQUEL SPA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Prullans

De la mateixa manera que a l’òpera d’avui un dels grans atractius és descobrir les noves propostes escenogràfiques sobre composicions musicals clàssiques, la meteorologia del Pirineu ha fet aquest dimecres la seva pròpia proposta escenogràfica a l’eclipsi. En l’ambient general s'hi ha viscut una certa sensació de nit de Sant Joan: una festa compartida en comunitat per celebrar una unió especial amb la natura. El Pirineu hi ha posat una escenografia de cims, la serralada del Cadí i un cel immens de núvols i clarianes que deixaven entreveure un sol llunyà. Res, però, des l'eclipsi. Tot estava preparat perquè veïns i visitants de la Cerdanya pugessin als punts elevats de cada poble per contemplar l’enfosquiment del cel, però els núvols han convertit l’observació en una experiència diferent de l’esperada. Amb tot, a la Cerdanya el fenomen era parcial en el 98,6%.

El moment final de l'eclipsi a la Cerdanya

El moment final de l'eclipsi a la Cerdanya / MIQUEL SPA

A Prullans, l’Associació Cultural i Cívica de Prullans, amb la col·laboració de l’Ajuntament, havia preparat una activitat per seguir l’eclipsi. La proposta començava a dos quarts de set de la tarda amb una sortida a peu des de l’Hotel Cerdanya Viva fins al punt d’observació, al pla del cementiri. A dos quarts de vuit estava previst iniciar l’observació i un taller d’astronomia a càrrec d’Adrià Muñoz. Desenes de persones s’hi han concentrat. Els assistens han pogut seguir finalment el fenòmen a través d'una pantalla.

Els assistents a l'observació

Els assistents a l'observació / MIQUEL SPA

Així, amb els núvols i les clarianes jugant a amagar el sol, l’eclipsi ha estat més intuït que no pas vist. Els núvols han impedit observar el pas de la Lluna davant del Sol, però l’enfosquiment progressiu de la comarca ha permès percebre el fenomen i ha despertat la sensació compartida que estava passant quelcom important. L'enfosquiment, vent i el lleuger descens de la temperatura ha estat el moment més emocionant pels presents, l'efecte que realment passava quelcom d'extraordinari. Amb tot, les mirades han continuat posades al popularment conegut com 'El forat de la Seu', el buit de muntanyes que deixa l'Urgellet sobre el mapa. Però res de l'eclipsi. Núvols i, això si, de sobte una foscor intrigant.

Així amb els prullanencs reunits per a aquesta mena de segona revetlla de Sant Joan, la dificultat per veure l’eclipsi no ha estat impediment perquè l’activitat s'hagi convertit en una trobada de germanor. Veïns i visitants han compartit conversa, menjar i expectació. El pica-pica comunitari ha acabat guanyant protagonisme en una tarda marcada pels comentaris sobre la meteorologia i per les mirades constants cap al cel. La trobada ha tingut com a excepcionalitat que era la primera per a pràcticament tothom. Padrins, adults i nens s'han estrenat en la contemplació de l'ocultació del sol, de manera que l'observació s'ha fet en una humilitat compartida. Sense veterans de la cosa.

Així, l’eclipsi a la Cerdanya ha estat més intuït que no pas vist, però la trobada ha quedat. La resta, les imatges perfectes i les fotografies espectaculars, estarà sempre disponible a les pantalles, com cada dia. El que no es pot reproduir és haver estat plegats, una tarda d’agost, esperant que el cel s’obrís.

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Com a Prullans, a Bellver de Cerdanya, a la casa de Cortariu, també s’havia preparat una proposta per viure l’eclipsi en comunitat. L’organització havia programat una acampada familiar vinculada al casal d’estiu, amb muntatge de tendes a dos quarts de sis de la tarda, sopar a tres quarts de vuit i observació entre dos quarts de nou i les nou menys vint del vespre.

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