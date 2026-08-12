Das estrena patrimoni pictòric: la nit dels Perseids ja decora l'absis de Sant Llorenç
L'artista local pinta l'església amb una proposta contemporània inspirada en la pluja de meteors del mes d'agost
A Das, la nit de Sant Llorenç ha entrat a l’església que porta el nom del patró. El temple ha estrenat aquest dilluns 10 d’agost, coincidint amb la festivitat local, una nova intervenció artística que transforma l'interior en un gran cel nocturn inspirat en la pluja d’estels dels Perseids. La proposta, impulsada per l’Ajuntament amb la complicitat del Bisbat d’Urgell, ha culminat amb la inauguració i benedicció del temple restaurat, en un acte presidit pel bisbe d’Urgell, Josep Lluís Serrano, i amb la participació de les autoritats, amb l'alcalde, Enric Laguarda, al capdavant.
El projecte va començar el 2021 i ha estat un procés de quatre anys en què l’Ajuntament ha coordinat les actuacions i ha obtingut els recursos econòmics necessaris amb la participació d’administracions, empreses i veïns de Das. La intervenció artística ha comptat també amb el suport de la Fundació Bosch Aymerich i ha tingut en les germanes Penélope i Danae Clot dues de les figures centrals del projecte, que n'han fet el disseny i la creació de l’interior.
El resultat introdueix un element poc habitual en el patrimoni religiós de la Cerdanya. Acostumades a l’austeritat i als elements característics del romànic, les esglésies de la comarca incorporen poques intervencions d’art contemporani. Sant Llorenç de Das ha optat per establir aquest diàleg entre la història de l’edifici i una proposta artística vinculada al territori, al paisatge i a un fenomen astronòmic estretament relacionat amb la festivitat del patró.
La pintora cerdana Penélope Clot ha estat l’encarregada de donar forma a aquesta nova lectura de l’espai. La seva obra parteix de la pluja d’estels dels Perseids per convertir l’interior del temple en un firmament ple de llum i simbolisme. La proposta busca traslladar al sostre i als diferents espais de l’església aquella imatge del cel que cada mes d’agost es pot contemplar des de la Cerdanya.
La relació amb el territori no és accidental. Clot desenvolupa la seva activitat artística en un estudi instal·lat a l’antiga quadra de la casa familiar de Das, un espai que ha convertit en centre de creació i que manté una relació directa amb l’entorn natural. El paisatge cerdà i els seus elements formen part de l’univers creatiu de l’artista, que ha incorporat aquesta vinculació al projecte de Sant Llorenç.
La trajectòria de Clot també està vinculada a la formació artística. Nascuda el 1975, va iniciar els estudis a Barcelona i entre els anys 2000 i 2001 es va especialitzar en tècniques relacionades amb la laca japonesa a l’Escola Massana. Posteriorment, entre el 2002 i el 2003, es va formar en gravat i més endavant va ampliar els coneixements a l’Escola Da Vinci, on va aprofundir en disciplines com el dibuix i la perspectiva.
La seva activitat s’ha anat consolidant des de Das, on ha desenvolupat una obra estretament relacionada amb el paisatge. Recentment, Clot ha estat seleccionada per formar part del programa de promoció d’artesans i creadors vinculats al Parc Natural del Cadí-Moixeró, una iniciativa destinada a donar visibilitat als professionals que treballen des del territori.
L’església de Sant Llorenç representa ara una nova etapa d’aquest recorregut. La restauració i la intervenció artística han buscat recuperar un espai patrimonial i, alhora, donar-li una nova lectura. No es tracta només de restaurar les parets d’un temple, sinó d’incorporar-hi una creació contemporània que parteix d’un element que forma part de la identitat de Das: el cel nocturn de l’agost.
La coincidència entre l’estrena i la festa del patró acaba de tancar el cercle. Els Perseids, coneguts popularment com les llàgrimes de Sant Llorenç, són el fil conductor d’una obra que connecta el nom del temple amb el fenomen que cada estiu travessa el cel de la comarca. El que fins ara es contemplava des de fora de l’església ha passat a formar part del seu interior.
El projecte ha convertit així Sant Llorenç de Das en un espai on conviuen patrimoni, art contemporani i paisatge. Una intervenció que trenca amb l’austeritat habitual dels temples cerdans i que proposa una nova manera d’entendre l’espai religiós a través de la creació artística.
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