Puigcerdà converteix la plaça del Campanar en una disco per a nostàlgics
Ràdio Puigcerdà proposa dissabte una sessió musical dedicada als grans èxits dels anys 70, 80 i 90 en un cap de setmana sense pont
L’Ajuntament de Puigcerdà vol mantenir l’ambient festiu durant aquest cap de setmana de la Mare de Déu d’Agost, que enguany no té pont, amb una proposta musical pensada especialment per als nostàlgics. La plaça Santa Maria es convertirà dissabte a la nit en una discoteca a l’aire lliure amb una sessió de Ràdio Puigcerdà dedicada a les cançons que van marcar les dècades dels anys 70, 80 i 90, amb algun clàssic dels 60.
La proposta començarà a les 10 de la nit i està plantejada com una nit per cantar, ballar i recuperar cançons que formen part de la memòria musical de diverses generacions. La plaça Santa Maria serà l’escenari d’una sessió que recorrerà tres dècades de grans èxits i incorporarà també alguns temes anteriors.
L’activitat s’emmarca en la programació d’estiu de l’Ajuntament de Puigcerdà i busca reforçar l’ambient al centre de la vila en un dels caps de setmana de més afluència de l’agost. La coincidència de la Mare de Déu d’Agost amb un dissabte, sense un cap de setmana llarg associat al festiu, ha portat el consistori a reforçar les propostes d’oci per mantenir l’activitat durant la nit.
La sessió de Ràdio Puigcerdà proposa un recorregut musical que començarà als anys 70 i avançarà pels 80 i 90, tres dècades especialment vinculades a la música popular i a les pistes de ball. La selecció també recuperarà algun clàssic dels anys 60, amb la voluntat d’ampliar el repertori i arribar a públics de diferents edats.
L’organització planteja l’activitat com una nit de música i retrobament amb cançons conegudes per bona part del públic. L’objectiu és que la plaça Santa Maria deixi durant unes hores la seva funció habitual d’espai urbà i es converteixi en una pista de ball a l’aire lliure al cor de Puigcerdà.
La cita serà dissabte 15 d’agost a les 22 h i està oberta al públic. La proposta vol aprofitar la celebració de la Mare de Déu d’Agost per portar al centre de la vila una nit dedicada a la música de diverses generacions i allargar l’ambient festiu fins ben entrada la nit.
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