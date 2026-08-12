Tres rescats amb helicopter en menys de tres hores a Lles, Montellà i Josa i Tuixent
Una nena inconscient, dos excursionistes perduts i una persona que ha caigut a un canal i que encara no ha aparegut
Els Bombers de la Generalitat han portat a terme tres rescats en helicòpter aquest migdia a la Cerdanya i l'Alt Urgell. El primer ha estat l'extracció d'una nena que es trobava inconscient en una zona de difícil accés, a Lles de Cerdanya. L'avís al 112 s'ha fet a les 12.34 hores, des del Pla de Vallcivera, una zona de difícil accés pels efectius d'emergències. A la trucada s'informava que la menor estava patint un atac d'ansietat, però els serveis d'emergències no ho han confirmat.
Un helicòpter amb el GRAE i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques a bord, s'ha desplaçat cap al lloc de l'incident, i cap a les 12.57 hores, han localitzat a nena, que formava part d'un grup de 40 persones d'entre les quals vuit eren professors. La unitat aèria ha aterrat a la Seu d'Urgell i allà, una ambulància del SEM l'ha traslladat a l'Hospital de la Seu.
Recerca d'un home que ha caigut a un canal
El segon també ha estat a la Cerdanya, a Montellà i Martinet, per un home que ha caigut a un canal en paral·lel al riu Segre. L'avís, fet a les 14.18 hores, deia que havia caigut al canal i que no podia sortir. Per aquesta recerca s'han activat cinc dotacions entre les quals hi ha un altre helicòpter del GRAE amb un metge del SEM a bord, bombers voluntaris i el GRAE subaquàtic. A hores d'ara, l'afectat encara no ha aparegut i les unitats desplaçades segueixen amb la recerca. Davant aquesta situació, s'ha decidit tallar el canal i buidar-ne tota l'aigua per facilitar la recerca d'aquesta persona, que ja porta més de dues hores desapareguda.
Dos excursionistes perduts a Josa i Tuixent
El tercer helicòpter s'ha desplegat a l'Alt Urgell, a Josa i Tuixent, prop del Puig del Canal Bardiana i sota el cim de Vulturó. Dos excursionistes s'han perdut i han trucat al número d'emergències a les 14.51 hores. Aquest servei només ha requerit el desplegament de dues dotacions: un helicòpter del GRAE i una unitat de Bombers voluntaris. Cap a les 15.33 hores els han pogut localitzar, il·lesos i la unitat aèria els ha rescatat en dos torns i els ha traslladat a Josa.
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