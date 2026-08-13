Un accident entre dos turismes deixa una persona ferida a Isòvol
La col·lisió s'ha donat al quilòmetre 189.4 de la Nacional 260 en sentit la Seu d'Urgell
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Manresa
Una persona ha resultat ferida en un accident entre dos cotxes a la Nacional 160, en el seu pas per Isòvol. L'accident ha tingut lloc pels volts de 2/4 d'11, al quilòmetre 189.4 en sentit Seu d'Urgell. Es tracta d'un xoc en el qual un dels turismes ha envestit l'altre.
Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb dues dotacions que no han hagut de fer cap excarceració, ja que cap dels ocupants ha quedat atrapat al vehicle. Així s'han centrat a desactivar les bateries dels vehicles, fer neteja de calçada i assistir el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). De les dues persones implicades a l'accident, només una ha resultat ferida i l'han traslladat, en estat lleu ,a l'hospital.
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