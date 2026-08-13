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Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: "És el meu petit paradís"

La presentadora d'Espejo Público s'ha deixat veure per l'hostal del Pedraforca i Llívia, entre altres paratges

Susanna Griso en una imatge d'arxiu d' 'Espejo Público'

Susanna Griso en una imatge d'arxiu d' 'Espejo Público' / Antena 3

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Susanna Griso està vivint un viatge de noces poc convencional. Després de casar-se el passat 25 de juliol amb l'empresari Luis Enríquez a S’Agaró, a la Costa Brava, la parella ha decidit allargar l’estada a Catalunya i passar uns dies a la Cerdanya, un territori especialment estimat per la presentadora.

«La Cerdanya és el meu petit paradís», ha explicat Griso en declaracions a Vanitatis, resumint en poques paraules la relació que manté amb aquesta comarca, que coneix des de fa anys. De fet, La periodista d'Espejo Público ha fet d’amfitriona durant aquesta escapada i ha aprofitat per mostrar a Enríquez alguns dels indrets que més li agraden, com ara el Pedraforca o Llívia.

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La mateixa Griso explica, entre bromes, que els seus amics i marit s’han quedat bocabadats amb aquesta població cerdana, que compara amb una mena de «aldea gal·la d’Astèrix i Obèlix, però al revés». La presentadora també reivindica la Cerdanya davant del que considera un cert desconeixement per part dels madrilenys, més familiaritzats amb altres destinacions pirinenques com Baqueira.

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