Els millors rams de flor de muntanya tenen premi a Llívia
El municipi recupera el 15 d’agost el tradicional concurs de poms fets de l'entorn, amb categories infantil i d’adults i una exposició oberta tota la tarda
A Llívia, l’arribada del 15 d’agost també es pot mesurar en forma de rams. El municipi celebrarà aquest dissabte la 44a edició del concurs de rams i flors de muntanya, una cita que any rere any converteix la recollida de flors en una activitat de participació i coneixement del patrimoni vegetal de l’entorn. Els rams es podran presentar al matí i quedaran exposats durant la tarda a la sala del teatre del poliesportiu.
La convocatòria estableix que els participants podran portar els seus rams entre les deu del matí i les dues del migdia. L’exposició obrirà de quatre de la tarda a nou del vespre, moment en què els visitants podran veure les composicions presentades al concurs. El lliurament dels premis es farà a continuació dels guardons dels concursos de fotografia Esteve Sais i Vila de Llívia, també programats a la sala del teatre.
El concurs manté dues categories, una per als infants fins als catorze anys i una altra per als participants de quinze anys en endavant. Cada concursant només podrà presentar un ram, que haurà d’estar format per almenys tres tipus diferents de flor fresca.
Més enllà de la competició, les bases posen l’accent en la necessitat de preservar les espècies protegides i evitar la recol·lecció de plantes que poden estar amenaçades. Els rams que incorporin espècies protegides, en perill d’extinció o cultivades quedaran fora del concurs. Entre les plantes prohibides hi ha el marcòlic groc, la flor de neu, la lletuga de muntanya, la genciana de Burser, la tora pirinenca blanca i la paradísia.
La normativa també exclou les diferents varietats de tora, tant la blava com la blanca i la groga, així com la cicuta i la pampa del Caucas, també coneguda com a julivert gegant. La incorporació d’aquestes espècies a les prohibicions respon a la voluntat que el concurs sigui compatible amb la conservació de l’entorn natural.
El jurat serà l’encarregat de valorar les composicions i el seu veredicte serà inapel·lable. Hi haurà primer, segon i tercer premi en cadascuna de les dues categories, a més de dos reconeixements especials: un per al ram que presenti una major varietat de flors i un altre per al que identifiqui amb el nom les espècies utilitzades.
Tots els participants rebran també un obsequi. D’aquesta manera, la jornada mantindrà el caràcter participatiu d’una activitat que ha arribat a quatre dècades llargues de trajectòria i que continua vinculant la celebració estiuenca de Llívia amb les flors i les plantes de muntanya.
- El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
- Fiona Saladich, de Visual Òptica de Manresa: “Pots mirar el Sol sense adonar-te que t'està fent mal”
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Rescaten una noia que intentava colar-se a casa seva a Manresa en deixar-se les claus a dins
- José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
- Continuen els robatoris en restaurants de Manresa, aquesta nit han forçat dos locals
- Eclipsi solar a la Catalunya central, en directe: última hora del fenomen astronòmic del 12 d'agost
- El SEM va atendre una vuitantena de consultes relacionades amb l'eclipsi, vint d'elles per afeccions oftalmològiques