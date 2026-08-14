Lloguer públic assequible: l'esperança d'habitatge a la Cerdanya
Bolvir concentra una de les principals promocions de l’Alt Pirineu, amb 30 habitatges nous, dins d’un programa de la Generalitat que preveu 207 pisos protegits en deu municipis
La manca d’habitatge a preu assequible al Pirineu ha empès la Generalitat a posar sobre la taula una nova reserva de sòl per intentar ampliar el parc públic. En aquesta segona convocatòria, la Cerdanya hi té una presència més destacada: Bolvir ha ofert sòl amb capacitat per aixecar 30 habitatges de lloguer assequible, una de les promocions més importants de tot l’Alt Pirineu i Aran.
La proposta forma part d’un paquet de 13 solars aportats pels ajuntaments i ens locals de la vegueria pirinenca a la Reserva pública de solars impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. En conjunt, aquests terrenys permetran construir fins a 207 habitatges protegits repartits entre deu municipis.
Bolvir se situa, així, al mateix nivell que algunes de les principals operacions previstes al Pirineu. Només Naut Aran, amb 60 habitatges, i Sort, amb 39, superen la promoció cerdana. A continuació hi ha Tremp, amb 31 pisos, mentre que el Pont de Suert en preveu 26. La resta de municipis incorporats al programa plantegen actuacions més petites.
La distribució dibuixa una fotografia diversa de les necessitats d’habitatge del territori. A l’Alt Urgell, Oliana disposarà de sòl per a deu habitatges, mentre que al Pallars Sobirà s’hi incorporen petites promocions a Alt Àneu, amb dos pisos; Baix Pallars, amb tres; Esterri d’Àneu, amb dos, i Esterri de Cardós, amb quatre.
En el cas de la Cerdanya, l’operació de Bolvir arriba en un context en què l’accés a l’habitatge s’ha convertit en una de les qüestions que condicionen la capacitat dels municipis per retenir població resident. La disponibilitat de pisos de lloguer a preus assumibles és especialment rellevant en territoris on la pressió turística i l’ús residencial temporal han reduït l’oferta destinada a les famílies i als treballadors que hi viuen tot l’any.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat que l’objectiu de la convocatòria és aprofitar els terrenys que encara estan disponibles per accelerar la construcció d’habitatge públic. «Amb aquestes convocatòries, recerquem aquells solars encara disponibles que permetin començar a construir habitatges de lloguer públics, amb la màxima rapidesa possible», ha assenyalat.
El programa té una dimensió molt més àmplia que la pirinenca. A tot Catalunya, la segona convocatòria ha incorporat 310 solars, amb un potencial de fins a 11.065 nous habitatges públics. D’aquests, 5.371 habitatges corresponen a 118 solars que ja tenen promotor assignat, mentre que els 5.694 restants es desenvoluparan directament per la Generalitat mitjançant concursos públics.
Per territoris, el gruix de les noves promocions es concentra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb 6.482 habitatges. Girona en suma 1.420, el Camp de Tarragona 1.004, el Penedès 1.002, la Catalunya Central 369, Lleida 309 i les Terres de l’Ebre 272.
En aquest mapa general, els 207 habitatges previstos a l’Alt Pirineu i Aran poden tenir un pes quantitatiu menor, però representen una aposta específica per generar parc de lloguer assequible en municipis on trobar un habitatge per viure-hi tot l’any també s’ha convertit en un dels principals reptes per al manteniment de la població.
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