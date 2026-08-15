Els Bombers apaguen un cotxe en flames a Fontanals de Cerdanya
El foc, declarat al camí del Pla de les Forques, també ha afectat una mica de massa forestal
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Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dissabte al migdia en l'incendi d'un turisme a Fontanals de Cerdanya. El cos ha rebut l'avís a les 12:32 hores. El vehicle, que es trobava al camí del Pla de les Forques ha començat ha cremar.
Dues dotacions del cos s'han desplaçat fins al lloc dels fets per extingir les flames, que han calcinat totalment el turisme. El foc també ha afectat una mica de massa forestal.
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