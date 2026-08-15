Les dones de Cerdanya fomenten el reciclatge amb un mercat de segona mà a Bellver
L’entitat organitza diumenge un espai d'intercanvi per fomentar el reaprofitament en una comarca marcada pel consum estacional i les cases d'alt estànding
La cultura del reciclatge i el reaprofitament busca fer-se un lloc en una Cerdanya associada també al consum, a les vacances i a les segones residències. L’Associació de Dones de Cerdanya organitza aquest diumenge, 16 d’agost, a Bellver de Cerdanya, un mercat de segona mà que vol donar una nova oportunitat a objectes que ja no s’utilitzen i facilitar-ne l’intercanvi o la venda.
El Mercat de Segona Mà es farà de nou del matí a dues del migdia i oferirà un espai per trobar-hi roba, mobles, joguines, bijuteria, parament de la llar, puces i altres objectes que encara poden tenir utilitat. La proposta vol combinar l’activitat comercial amb una idea de consum més responsable: allargar la vida dels productes abans de convertir-los en residus.
L’activitat pren una significació particular en una comarca on durant els mesos d’estiu augmenta notablement la població i també el consum associat a les vacances. La presència de segones residències, establiments turístics i habitatges de característiques diverses genera al llarg de l’any un moviment important de mobiliari, roba i estris domèstics que poden deixar de tenir ús per als seus propietaris però continuar sent útils per a altres persones.
En aquest context, l’Associació de Dones de Cerdanya planteja el mercat com una manera de reutilitzar abans de llençar. La iniciativa també ofereix una alternativa a la compra de productes nous i facilita que objectes que han quedat en desús puguin circular dins de la mateixa comarca.
La jornada està oberta a persones que vulguin comprar, vendre o simplement donar una nova sortida als objectes que tenen a casa. L’organització anima especialment aquelles persones que disposin de coses que ja no utilitzen a participar-hi i posar-les a disposició d’altres veïns o visitants.
El mercat s’emmarca així en una línia de treball que vincula participació ciutadana, sostenibilitat i vida comunitària, en un territori on la temporada turística concentra bona part de l’activitat i del consum. Bellver acollirà diumenge aquesta proposta de l’Associació de Dones de Cerdanya, que converteix durant unes hores el consum de segona mà en una activitat de trobada i intercanvi.
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