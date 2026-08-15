El Pirineu pregunta als emprenedors: què us cal per arrelar-vos al territori?
El projecte Arrela’t Alt Pirineu i Aran obre una enquesta als nous empresaris, autònoms i companyies per definir noves accions de suport i completarà el procés amb jornades participatives a la tardor
Què necessita una persona que decideix obrir un negoci al Pirineu? Quines dificultats troba quan intenta consolidar-lo? I quins recursos li serien realment útils? El projecte Arrela’t Alt Pirineu i Aran ha posat aquestes preguntes damunt la taula i ha obert una nova fase de participació per recollir directament les opinions dels agents econòmics del territori abans de decidir quines actuacions de suport s’hi desplegaran.
La primera passa és una enquesta oberta durant els mesos d’agost i setembre adreçada a qualsevol persona que tingui un projecte econòmic a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. No importa si l’activitat tot just comença o si ja fa anys que està en funcionament. Hi poden participar emprenedors, autònoms, empreses, cooperatives i entitats, però també persones que encara es troben en procés de posar en marxa una iniciativa.
La voluntat és obtenir una fotografia de les necessitats que té actualment el teixit econòmic pirinenc a partir de les experiències de les persones que hi treballen. L’enquesta és anònima, es pot respondre en pocs minuts i busca identificar les dificultats que es troben els projectes, però també els seus interessos i les eines que consideren que els podrien ajudar.
El projecte Arrela’t està coordinat per Joventut, amb la participació dels consorcis LEADER i les àrees de promoció econòmica dels consells comarcals i del Conselh Generau d’Aran. També hi col·labora l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i l’Aran. L’objectiu és que les futures accions no es defineixin només des de l’administració, sinó incorporant les aportacions dels mateixos destinataris.
L’enquesta serà, però, només el primer pas. El projecte preveu donar continuïtat a aquesta recollida d’informació amb jornades participatives entre setembre i octubre a cadascuna de les comarques de l’Alt Pirineu i a l’Aran. Aquestes trobades serviran per posar en comú les necessitats detectades i concretar quins haurien de ser els objectius de les actuacions que s’impulsin posteriorment.
Les jornades també volen tenir una dimensió de xarxa. Més enllà de detectar mancances, es planteja facilitar que els emprenedors i responsables de projectes econòmics es coneguin entre ells, comparteixin experiències i puguin establir nous vincles entre iniciatives del territori.
El plantejament parteix de la idea que les necessitats d’un negoci que acaba de començar no són necessàriament les mateixes que les d’una empresa consolidada, ni tampoc les d’un autònom, una cooperativa o una entitat. Per això, els impulsors de l’Arrela’t volen ampliar al màxim la participació i incorporar projectes de sectors i dimensions diferents.
Com més àmplia sigui aquesta participació, defensen els promotors, més ajustades podran ser les mesures que es defineixin després. El procés busca, en definitiva, que els projectes econòmics del Pirineu tinguin veu a l’hora de decidir quines eines de suport necessiten per mantenir l’activitat, consolidar-la o fer-la créixer.
L’enquesta es pot respondre en línia durant els mesos d’agost i setembre, tant en català com en aranès, i constitueix el punt de partida d’un procés participatiu que continuarà durant la tardor.
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