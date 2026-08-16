Escoltes de la Seu: aquell món basat en compartir i respectar a l'abast dels joves de l'Alt Urgell i la Cerdanya
L’Agrupament Escolta Urgellenc obre les preinscripcions del curs 2026-27 per a infants i joves de 6 a 18 anys i manté també la seva vinculació amb famílies de la Cerdanya, on no hi ha actualment cap agrupament. L'entitat ofereix un aprenenatge de valors sense pantalles
L’obertura de les preinscripcions al CAU de la Seu d’Urgell és també la porta d’entrada a una manera de viure el temps lliure basada en valors que sovint queden en segon pla en una societat cada vegada més condicionada per les pantalles. I la proposta no s’adreça només a les famílies de l’Alt Urgell. L’AEiG Urgellenc és també una referència per a infants i joves de la Cerdanya, una comarca que actualment no disposa d’un agrupament escolta propi i on, històricament, nois i noies de pobles de la Cerdanya lleidatana han participat en les activitats de lleure de l'entitat. L’escoltisme ofereix així una alternativa basada en la vida compartida, l’esforç, el contacte amb la natura i el respecte pels altres i per l’entorn fent alhora d'aglutinador de joves des de Bellver fins a Organyà.
L’Agrupament Escolta i Guia Urgellenc (AEiG Urgellenc) ha obert la preinscripció per al curs 2026-27 per incorporar nous infants i adolescents de la Seu d’Urgell i municipis de l’entorn. El període estarà obert del 9 al 26 d’agost i s’adreça a nens i joves d’entre sis i divuit anys, nascuts entre el 2020 i el 2009.
El CAU planteja una activitat que té lloc principalment els dissabtes, cada quinze dies, durant el curs escolar, complementada amb sortides en períodes de vacances. Els infants i joves es distribueixen en cinc grups d’edat i cada grup està tutelat com a mínim per dos caps, que són voluntaris. L’entitat funciona sense ànim de lucre i utilitza el mètode escolta i guia com a eina d’aprenentatge.
Aquí és on l’experiència va més enllà de passar una estona fora de casa. Els participants són convidats a aprendre fent, a prendre decisions, a assumir responsabilitats i a desenvolupar activitats en equip. L’objectiu és que el lleure sigui també un espai de creixement personal i de formació en valors, amb la voluntat de formar persones solidàries i compromeses amb la societat.
La natura té un paper important en aquest aprenentatge. El curs passat, l’agrupament va organitzar, entre altres activitats, uns campaments d’estiu que van combinar una ruta pel Baridà amb una estada al campament instal·lat a Cava. També es van fer campaments de primavera a Oliola, diverses excursions per l’entorn de la Seu i activitats vinculades a tradicions com la CaUstanyada.
Són experiències que posen els infants davant de situacions diferents de les que formen part de la seva rutina quotidiana: caminar durant hores, dormir fora de casa, organitzar-se amb els companys o assumir les tasques necessàries perquè un campament funcioni. El component d’aventura conviu així amb una dimensió educativa que busca que els mateixos participants siguin protagonistes del seu procés de creixement.
L’AEiG Urgellenc arriba a aquest nou curs després de setze anys d’activitat des de la seva reobertura, el 2010. Actualment té el local a l’edifici de l’antiga escola llar de l’escola Albert Vives i compta amb una setantena d’infants i joves, procedents de la Seu, altres municipis de l’Alt Urgell, la Cerdanya i Andorra. L’equip educatiu està format per una quinzena de caps voluntaris.
L’objectiu de la nova preinscripció és ampliar aquesta comunitat i obrir-la a noves famílies. En un moment en què bona part del lleure infantil i juvenil es desenvolupa davant d’una pantalla, el CAU reivindica un altre tipus d’experiència: estar amb els altres, moure’s, explorar, equivocar-se, esforçar-se i aprendre a tenir cura de l’entorn.
La preinscripció es pot formalitzar fins al 26 d’agost a través del formulari disponible als canals de l’agrupament. La proposta és oberta tant a infants i joves que ja coneixen l’escoltisme com a aquells que s’hi acosten per primera vegada, amb la idea de fer del lleure un espai on créixer en companyia i fora de les pantalles.
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