El Centre de Desenvolupament Infantil de Cerdanya acompanya a un de cada cinc menors
El CDIAP del Consell Comarcal ha complert 41 anys atenent infants de zero a sis anys i treballa amb les famílies i la xarxa educativa, social i sanitària
El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) del Consell Comarcal de la Cerdanya ha consolidat el seu paper com a servei de referència per a les famílies de la comarca i actualment atén prop del 20% dels infants de zero a sis anys. El centre, que funciona des del 1985 i ha complert doncs més de 40 anys, acompanya els infants que presenten dificultats en el desenvolupament i les seves famílies en una etapa considerada determinant per a l’evolució posterior.
El servei disposa d’un equip multidisciplinari que aborda les necessitats dels infants des d’una mirada global i que treballa no només en la intervenció, sinó també en la prevenció i l’acompanyament a les famílies. L’objectiu és afavorir al màxim el desenvolupament personal dels infants i proporcionar-los eines que els permetin avançar en les diferents etapes del creixement.
La vicepresidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Cristina Rotellà, ha destacat el caràcter universal i gratuït del servei i ha remarcat que la tasca del CDIAP va més enllà de la intervenció estrictament professional. «Aquest és un servei universal i gratuït que no només intervé, sinó que acull, escolta i genera espais on les famílies poden sentir-se reconegudes i empoderades, i on els infants poden desplegar tot el seu potencial», ha afirmat.
Un dels trets diferencials del centre és precisament el treball coordinat amb els diferents agents que intervenen en el desenvolupament dels infants. El CDIAP manté una relació amb la xarxa educativa, social i sanitària de la comarca per afavorir una resposta conjunta davant les necessitats detectades i garantir que l’acompanyament als infants i les famílies tingui continuïtat en els diferents àmbits.
Des del Consell Comarcal es reivindica aquesta mirada interdisciplinària com una de les bases del servei, juntament amb la prevenció i la detecció precoç de possibles dificultats. L’actuació durant els primers anys de vida permet intervenir en una etapa especialment rellevant per al desenvolupament i facilitar que cada infant pugui disposar de les millors eines possibles per afrontar les etapes posteriors.
El CDIAP ha anat consolidant així una trajectòria de quatre dècades al costat de les famílies de la Cerdanya. El Consell Comarcal ha volgut reconèixer la tasca de les professionals que han format part del servei durant aquests anys i ha destacat el seu compromís, rigor i sensibilitat, així com la confiança de les famílies que hi han recorregut i que han participat en el procés d’acompanyament.
Amb més de quaranta anys de trajectòria, el CDIAP continua sent un dels serveis especialitzats de referència per a la primera infància a la comarca i manté l’objectiu d’acompanyar infants i famílies perquè puguin afrontar el desenvolupament dels primers anys de vida amb les eines i els suports necessaris.
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