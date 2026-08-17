Llívia premia les millors fotografies de la flora cerdana
La imatge ‘Flor de camp’, dedicada a l’Androsace maxima, s’endú el primer premi entre les 39 fotografies presentades per 13 participants en un concurs
La fotografia ‘Flor de camp’, de Jean-François Martos, ha guanyat la desena edició del Concurs de Fotografia de Flora de Cerdanya «Esteve Sais-Vila de Llívia», convocat per l’Ajuntament de Llívia amb la col·laboració del Grup de Recerca de Cerdanya (GRC). El lliurament dels premis es va fer dissabte al Fòrum de Llívia, en el marc del Concurs de Rams de Flors.
El jurat havia examinat el 9 d’agost les 39 fotografies presentades per 13 participants i, després de valorar les obres, va acordar per unanimitat atorgar el primer premi, dotat amb 150 euros, a la fotografia de Martos, centrada en l’espècie Androsace maxima.
El segon premi, amb una dotació de 100 euros, va ser per a ‘Carnívora’, de Raimon Anglada, una fotografia dedicada a la Drosera rotundifolia. El tercer premi, dotat amb 50 euros, va correspondre a ‘Blanc’, de Rosa Rosell, dedicada a la Borago officinalis.
El jurat ha estat integrat pel fotògraf Anselm Pallàs, el regidor de l’Ajuntament de Llívia Joan Codina i el secretari del Grup de Recerca de Cerdanya, Francesc Esteban Barbero. El president del GRC, Enric Quílez, n’ha exercit de secretari amb veu però sense vot.
El concurs porta el nom d’Esteve Sais, naturalista berguedà que va col·laborar durant anys amb el Grup de Recerca de Cerdanya i que va dedicar bona part de la seva activitat a la prospecció de la flora de la comarca. Sais va morir l’any 2015 mentre cercava flora, i el premi manté viu el seu vincle amb l’estudi i la divulgació del patrimoni natural de la Cerdanya.
El certamen forma part de les activitats impulsades per l’Ajuntament de Llívia i el GRC per donar visibilitat a la flora de Cerdanya a través de la fotografia i la divulgació. Les activitats organitzades per les dues entitats són gratuïtes, obertes a tothom i sense ànim de lucre.
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