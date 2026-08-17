Puigcerdà demana seny als conductors per prevenir el col·lapse a l'agost: "evitem dobles files i retencions"
L’Ajuntament mira de gestionar la punta turística amb cinc vegades més de població i demana respectar els espais reservats per facilitar el subministrament als comerços, millorar la circulació i augmentar la seguretat viària
Puigcerdà i bona part dels nuclis urbans de la Cerdanya pateixen aquests dies d’agost, coincidint amb el gran increment de població, els efectes de l’estacionament incorrecte d’alguns conductors. És habitual trobar vehicles aparcats en zones on no està permès o fins i tot aturats en plena via mentre els seus acompanyants entren als comerços. Aquestes aturades, encara que siguin de pocs minuts, poden acabar provocant retencions en cadena en carrers amb una elevada intensitat de trànsit.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Puigcerdà ha activat una campanya de conscienciació sobre l’ús de l’espai públic, amb especial atenció a les dobles files, les retencions i l’ocupació indeguda dels espais reservats. La iniciativa coincideix amb la punta turística del mes d’agost, quan la població de la vila pot arribar a multiplicar-se per cinc i augmenta també de manera considerable el nombre de vehicles que circulen pels carrers.
La campanya, impulsada per la Regidoria de Seguretat i Mobilitat, es difon a través d’un cartell amb un missatge directe: «Evitem dobles files i retencions respectant els espais reservats». El consistori recorda que els estacionaments i les aturades en llocs no autoritzats poden afectar la circulació i dificultar les tasques de repartiment als establiments comercials.
El cartell fixa tres objectius de la campanya: facilitar el subministrament als comerços, millorar la circulació i augmentar la seguretat viària. L’Ajuntament demana als conductors que evitin estacionar en doble fila i que respectin les zones reservades per a càrrega i descàrrega, que no estan concebudes com a espais d’aparcament.
Per facilitar l’estacionament durant els períodes de màxima afluència, l’Ajuntament de Puigcerdà habilita i senyalitza des de fa anys aparcaments provisionals en solars situats als afores del nucli urbà. Aquests espais permeten ampliar temporalment l’oferta d’estacionament i absorbir una part de l’increment de vehicles que arriba a la vila durant l’estiu. El consistori defensa que l’existència d’aquestes alternatives ha de permetre evitar que els conductors optin per aturades o estacionaments irregulars al centre.
La problemàtica es fa especialment visible durant les setmanes de màxima afluència turística, quan una aturada puntual pot tenir conseqüències sobre tot el carrer. Un vehicle que queda aturat mentre espera els ocupants pot obligar la resta de conductors a frenar o canviar de carril, generar una primera retenció i acabar provocant cues successives en altres punts de la via.
A més, els vehicles mal estacionats poden impedir el pas dels vehicles de repartiment i dificultar el subministrament dels comerços. Les zones de càrrega i descàrrega estan pensades perquè comerciants, transportistes i repartidors puguin fer la seva feina amb agilitat i perquè l’activitat comercial de la vila es desenvolupi amb normalitat.
La campanya apel·la així a la responsabilitat dels conductors amb el lema «Entre tots fem un municipi més endreçat». El consistori defensa que el respecte pels espais reservats i l’ús correcte de les zones d’aparcament són especialment necessaris durant l’agost, quan l’augment de població i de vehicles posa a prova la capacitat viària de Puigcerdà i de la resta de nuclis urbans de la comarca.
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