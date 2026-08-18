La Cerdanya promou la formació en l'edat adulta: universitaris a partir dels cinquanta
Bolvir acollirà el 17 de setembre una jornada de portes obertes del Campus de l’Experiència per presentar el programa d’humanitats, història, art i cultura i els projectes de recerca sobre la comarca
Bolvir i la Cerdanya conviden la població adulta a tornar a les aules a través del Campus de l’Experiència de la Univesitat Internacional de Catalunya UIC, una proposta universitària adreçada a persones de més de cinquanta anys que vulguin continuar aprenent, descobrir nous àmbits de coneixement i compartir inquietuds amb altres estudiants. El projecte farà una jornada de portes obertes el dijous 17 de setembre a les tres de la tarda, a Bolvir, amb l’objectiu de donar a conèixer el catàleg d’estudis i el funcionament d’aquest programa.
La iniciativa parteix d’una idea que trenca amb la concepció tradicional de la universitat com un espai reservat a les etapes inicials de la vida acadèmica. El Campus de l’Experiència planteja la possibilitat de recuperar el paper d’estudiant després dels cinquanta anys i convertir l’aprenentatge en una activitat vinculada també a la curiositat, la descoberta i les relacions socials.
El programa ofereix formació en humanitats, història, art i cultura, però la proposta va més enllà de les classes. El calendari incorpora sortides culturals i activitats que permeten aproximar els continguts estudiats al territori. En el cas del campus de Bolvir-Cerdanya, un dels eixos és el desenvolupament de projectes de recerca sobre la Cerdanya, amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement de la comarca des de diferents perspectives.
La proposta també posa l’accent en la dimensió comunitària. L’objectiu és crear un espai on els participants puguin aprendre i compartir coneixement a partir de les experiències i els interessos de cadascú. D’aquesta manera, l’activitat acadèmica es combina amb la relació entre els alumnes i amb la participació en activitats fora de l’aula.
La jornada de portes obertes del 17 de setembre permetrà conèixer de primera mà el catàleg d’estudis, resoldre dubtes i descobrir les possibilitats que ofereix el Campus de l’Experiència a les persones interessades a incorporar-se al programa. La sessió començarà a les tres de la tarda a Bolvir i està oberta a tothom qui vulgui informar-se sobre aquesta alternativa de formació universitària.
La iniciativa arriba en un moment en què l’envelliment de la població i l’allargament de les trajectòries vitals han ampliat també la demanda d’activitats formatives més enllà de l’etapa laboral. A la Cerdanya, el Campus de l’Experiència planteja així una fórmula per mantenir el vincle amb el coneixement, recuperar hàbits d’estudi i donar continuïtat a inquietuds intel·lectuals que no tenen data de caducitat.
Tercer curs
El Campus de l’Experiència de la UIC Barcelona afrontarà aquest curs la seva tercera edició a Bolvir després d’haver tancat el curs passat amb una quarantena d’alumnes. La proposta formativa per a majors de cinquanta anys s’ha consolidat com un espai d’aprenentatge i de trobada per a persones de diferents municipis de la Cerdanya, amb una oferta que combina cultura, ciència i coneixement del territori.
El segon curs ha mantingut un programa multidisciplinari amb assignatures d’història, art, literatura, filosofia, ciència, tecnologia, psicologia i geopolítica, entre altres àmbits. Una part destacada de la formació ha estat dedicada al patrimoni artístic i històric de la Cerdanya i el seu entorn, que ha permès relacionar els continguts universitaris amb la realitat de la comarca.
La metodologia combina sessions presencials i virtuals, treball en grup i participació activa dels alumnes. El programa no estableix exàmens, sinó que l’avaluació es fa com a apte o no apte, amb el requisit d’assistir almenys al vuitanta per cent de les sessions. Els alumnes que completen els tres anys obtenen el títol de Diplomat en el Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat de la UIC Barcelona, de caràcter no oficial.
Amb aquest bagatge, el Campus afronta ara el tercer curs amb la voluntat de mantenir una proposta que ha reunit una quarantena de participants i que ha posat en contacte persones de diferents punts de la Cerdanya al voltant de l’aprenentatge, la cultura i la descoberta del territori.
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