El concurs de fotografia de flora de la Cerdanya nomena els guanyadors d'enguany
La desena edició del Concurs de Fotografia de Flora de Cerdanya incrementa participants i rep un total de 39 fotografies
Regió7
La fotografia “Flor de camp” (Androsace maxima), de Jean-François Martos, va obtenir el primer premi de la desena edició del Concurs de Fotografia de Flora de Cerdanya "Esteve Sais".
Aquest passat dissabte, dia 15 d’agost, a les 18 hores, a l'Espai Teatre de la sala polivalent del pavelló de Llívia, va tenir lloc el lliurament de premis en una edició marcada per un increment de fotografies presentades. A la desena edició del concurs s'hi van presentar 13 participants que van exposar 39 fotografies.
El jurat del premi estava integrat per Anselm Pallàs (fotògraf); Joan Codina (regidor de l’Ajuntament de Llívia); Francesc Esteban (secretari del Grup de Recerca de Cerdanya) i Enric Quílez Castro, (president del Grup de Recerca de Cerdanya), que va actuar com a secretari, amb veu, però sense vot.
El segon premi va ser per a la fotografia "Carnívora" (Drosera rotundifolia), de Raimon Anglada, mentre que el tercer premi va ser per a la foto “Blanc” (Borago officinalis), de Rosa Rosell.
El premi Esteve Sais-Vila de Llívia és atorgat per l’Ajuntament de Llívia, en col·laboració amb el Grup de Recerca de Cerdanya (GRC) en honor del berguedà, fotògraf i apassionat de la botànica, Esteve Sais, que ens va deixar el 2015.
El lliurament dels premis es fa en un acte conjunt en el qual coincideixen el Concurs de Rams de Flors de Muntanya que enguany celebrava la seva 44a edició i la primera edició del Concurs Local de fotografia Vila de Llívia.
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