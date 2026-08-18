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Els Bombers rescaten un gos que havia caigut en una canonada que havia quedat oberta a Alp

El ca ha sigut extret sense complicacions pel cos d'emergències i l'incident ha quedat en un ensurt

Els Bombers s'han activat amb una dotació

Els Bombers s'han activat amb una dotació / Bombers de la Generalitat

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers de la Generalitat s'han activat la tarda d'aquest dimarts a Alp per rescatar un gosset que havia caigut en una canonada que esta oberta, als entorns del Palau d'Esports i de Congressos. L'avís per aquesta incidència s'ha donat a les 4.10 h i, en poca estona, el cos d'emergències s'ha desplaçat fins al lloc per rescatar el ca i retornar-lo al nen que el passejava.

Un cop al lloc, els Bombers han extret el gos de la canonada sense complicacions. Tot plegat ha quedat tan sols en un ensurt.

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