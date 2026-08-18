L'Ateneu Popular de Cerdanya denuncia repressió policial i Interior ho nega
L’entitat vincula sancions que ha rebut a la infiltració d'un agent en un concert i el Govern ho contradiu afirmant que el policia estava fora de servei i va ser víctima de discriminació en ser convidat a marxar
REGIÓ7
L’Ateneu Popular de Cerdanya ha denunciat ser víctima d'una campanya de repressió policial perl part dels Mossos d'Esquadra i ha afiramat que, al seu entendre, un agent es va infiltrar en una activitat amb finalitats de control de la informació. L'Ateneu afirma que ha rebut 2.000 euros en multes administratives arran dels fets ocorreguts el maig passat, quan els responsables de l’espai van demanar a un agent dels Mossos d’Esquadra que abandonés un concert que se celebrava al local.
Representants de l’Ateneu han explicat que en els darrers dos mesos han rebut dues multes de 1.001 euros cadascuna, una per presumptament fumar a l’interior del local i una altra per vendre begudes sense llicència. L’entitat assegura que mai no s’ha fumat dins de l’espai i que les begudes que s’hi dispensen es venen exclusivament als socis i sense ànim de lucre.
L’Ateneu vincula les sancions amb els fets del 14 de maig, durant un concert. Segons l’entitat, els seus membres es van acostar a un home que assistia per primera vegada a una activitat, tal com fan habitualment amb els nous participants, i li van preguntar a què es dedicava. L’home, segons expliquen, va evitar respondre. Posteriorment, un dels integrants de l’Ateneu el va reconèixer com un agent dels Mossos d’Esquadra destinat a la comissaria de Puigcerdà.
El departament d'Interior afirma, en canvi, que l'agent que va ser convidat a marxar del concert era a l'activitat a títol particular, fora de servei i acompanyat d'una altra persona que no era agent. En aquest sentit, des del cos dels Mossos d'Esquadra han apuntat que l'acció de fer marxar l'agent fora de servei va ser un acte de discriminació. Una vegada ocorreguts els fets, l'afectat va avisar els seus superiors, els quals van enviar una patrulla al concert, on van detectar les irregularitats que han motivat les sancions posteriors.
L’Ateneu sosté que la presència del policia havia generat malestar, incomoditat i desconfiança entre alguns dels assistents. Davant d’aquesta situació, l’entitat explica que va optar per actuar «amb la màxima cautela» i demanar-li que marxés. Segons la seva versió, l’agent va acceptar abandonar voluntàriament l’espai.
Posteriorment, cinc agents dels Mossos van acudir al local per fer-hi, segons l’entitat, «unes comprovacions», segons la versió de l'entitat. L’Ateneu considera que l’actuació va tenir una actitud «clarament intimidatòria». Segons els seus responsables, els agents no van donar més explicacions sobre el motiu de la seva presència que una suposada discriminació cap al policia a qui s’havia demanat que marxés. Durant la intervenció, van identificar un dels membres de l’entitat i van requerir documentació relacionada amb l’Ateneu.
Dies més tard, l’associació va rebre l’acta en què se l’acusava d’haver fumat a l’interior del local i tenir begudes sense llicència. L’entitat qüestiona el contingut del document i assegura que el relat dels fets no es correspon amb el que havia passat durant l’activitat. També retreu que l’acta no faci referència a l’episodi relacionat amb la presència de l’agent policial.
L’Ateneu també ha denunciat diverses irregularitats que, segons afirma, apareixen en la documentació, entre les quals hi ha una modificació de la data de l’acta. Els responsables asseguren que es van negar a signar-la, però que finalment van lliurar la documentació que els havien requerit els agents.
Dos mesos després dels fets, l’entitat ha rebut dues sancions per un import total de 2.000 euros. L’Ateneu considera que les multes són una represàlia per haver qüestionat la presència de l’agent policial durant la seva activitat i les interpreta com un intent d’«intimidar i debilitar un espai d’organització popular».
«Aquestes multes són una demostració d’abús del poder policial i un acte repressiu contra l’Ateneu, però també contra tot un moviment popular autoorganitzat que des de fa uns anys està sorgint a la comarca», ha denunciat l’entitat.
L’entitat reivindica el dret a expressar el «malestar i la desconfiança» generats per la presència d’un agent en una de les seves activitats i acusa els Mossos d’Esquadra de Puigcerdà d’haver actuat amb impunitat i d’utilitzar les sancions com a mecanisme de pressió.
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