L’Alta Cerdanya es bolca amb la Vuelta després del pas discret del Tour
Font-romeu acull aquest pròxim dilluns la primera arribada en altura de la cursa, amb activitats des de les deu del matí i concert i castell de focs al vespre
L’Alta Cerdanya es bolca aquest dilluns amb l’arribada de la Vuelta ciclista a Espanya a Font-romeu, en una jornada que convertirà l’estació en un dels centres d’atenció del ciclisme internacional. L’arribada de la cursa espanyola arriba després del pas discret del Tour de França per la comarca, condicionat pel confinament territorial decretat pels incendis, que va limitar la mobilitat i va impedir que l’etapa es visqués amb la normalitat prevista.
Font-romeu acollirà aquest dilluns, 24 d’agost, el final de la tercera etapa de la Vuelta 2026, una jornada de 166,7 quilòmetres que haurà començat a Gruissan i que acabarà a les Airelles. Es tracta de la primera arribada en altura d’aquesta edició de la cursa i l’ascens final situa la jornada com una de les primeres cites per als corredors que aspiren a disputar la classificació general.
L’arribada del pilot està prevista cap a les cinc de la tarda, en un final que es presenta com un primer escenari de selecció entre els favorits. La jornada, però, començarà molt abans a Font-romeu. A partir de les deu del matí, l’esplanada dels Comtes de Cerdanya acollirà les primeres activitats vinculades a la Vuelta, mentre que a partir del migdia la zona de les Airelles concentrarà les propostes d’animació i els espais de restauració.
La programació convertirà la jornada en una festa al voltant del ciclisme que s’allargarà fins al vespre. Després de l’arribada, Léo Bergère participarà en la cerimònia de lliurament del mallot vermell al líder de la classificació general.
L’activitat continuarà a les set del vespre amb un concert gratuït a l’esplanada dels Comtes de Cerdanya. El programa es tancarà a les deu de la nit amb un castell de focs al mateix espai.
La Vuelta arriba així a l’Alta Cerdanya en unes condicions diferents de les del recent pas del Tour. Si la cursa francesa va tenir una presència condicionada pels efectes dels incendis i les restriccions de mobilitat, l’organització de la jornada de Font-romeu ha preparat un programa que busca omplir els carrers i els espais de l’estació durant tot el dia.
L’arribada a les Airelles serà també la primera meta en altura de la Vuelta 2026 i permetrà veure com responen els principals candidats a la classificació general davant d’un final pirinenc. Font-romeu es convertirà així durant unes hores en l’escenari d’una de les grans jornades esportives de l’estiu a l’Alta Cerdanya.
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar