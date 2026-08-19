Puigcerdà se suma a la tradició del Pubillatge
El consistori recupera una celebració que s’havia fet esporàdicament per reforçar la cultura catalana i convertir l’Hereu i la Pubilla en representants de Puigcerdà arreu del país
Puigcerdà recupera la tradició de l’Hereu i la Pubilla i incorpora el nomenament d’aquests representants de la vila al programa d’actes previs de la Festa de l’Estany. L’Ajuntament ha recuperat una tradició que ja s’havia celebrat de manera esporàdica a Puigcerdà fa molts anys amb la voluntat de promoure la cultura i les tradicions catalanes i, alhora, obrir una nova via de representació de la vila en actes i celebracions d’arreu de Catalunya.
El primer acte de recuperació s'ha fet aquest dimarts a la plaça del Call, on es van donar a conèixer l’Hereu i la Pubilla escollits enguany. En aquesta primera edició, el nomenament s'ha fet de manera provisional entre els primers joves que s’hi havien postulat. La intenció municipal és que aquesta fórmula serveixi com a punt de partida i que, a partir de l’any vinent, es fixin unes bases perquè hi pugui participar tot el jovent de Puigcerdà.
L’Ajuntament vol que l’Hereu i la Pubilla no siguin únicament figures vinculades a les festes locals, sinó que puguin esdevenir representants de Puigcerdà en activitats, trobades i actes relacionats amb l’hereu i la pubilla a diferents punts del país. D’aquesta manera, la recuperació de la tradició també es planteja com una nova fórmula de projecció de la vila i de participació en el moviment cultural associat a aquestes figures.
L’acte de presentació s'ha fet aquest dimarts, a dos quarts de deu del vespre, a la plaça del Call, amb l’acompanyament dels Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà. La música i la cultura popular van acompanyar el nomenament, que es va incorporar al calendari d’activitats prèvies de la Festa de l’Estany.
La jornada va continuar amb el tradicional Dimarts de Sardanes, que va completar una nit dedicada a la cultura popular catalana i va mantenir la plaça com a punt de trobada de veïns i visitants.
La recuperació de l’Hereu i la Pubilla vol donar continuïtat a una tradició que havia tingut presència a la vila de manera puntual i convertir-la ara en una activitat estable. El repte serà consolidar-la a partir de l’any vinent amb unes bases de participació obertes al jovent, de manera que l’elecció es pugui convertir en una cita anual del calendari de Puigcerdà i en una nova finestra de projecció de la vila arreu de Catalunya.
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