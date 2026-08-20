Mercè Piñol guanya el 44è concurs de rams de flors de Llívia
Regió7
Mercè Piñol va obtenir el primer premi de la 44a edició del concurs de rams de flors de muntanya, en un acte celebrat a l’Espai Teatre de la sala polivalent de Llívia, el passat 15 d’agost. Cristina Polo i Maria Àngels García van quedar segona i tercera respectivament. El premi al ram amb més varietats va ser per a Lourdes Cabré, mentre que el premi especial pel ram amb el nom de les flors va quedar desert.
A la categoria infantil, el primer premi va ser per Maria Bonet, mentre el segon i tercer van ser per a Jordi Bonet i Jana Villanueva.
Els regidors Anna Cunill i Joan Codina van ser presents a l’acte i van fer els lliuraments dels premis. L’Ajuntament de Llívia ha volgut agrair el suport de l’Editorial Salòria, el Museu de Llívia i els restaurants Raval 13 i Lampègia que han col·laborat amb el concurs.
Al mateix espai que va acollir l’exposició i el lliurament dels premis es va dur a terme, posteriorment, la ballada de sardanes que inicialment estava previst a la pista de Sant Guillem. La pluja va obligar a traslladar la ballada a la sala del poliesportiu.
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