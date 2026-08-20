Una mirada discreta sobre Llívia guanya el primer concurs local de fotografia
Sergi Lladó Castresana guanya la primera edició amb una imatge que el jurat ha escollit per unanimitat entre les 20 fotografies presentades
La primera edició del concurs de fotografia local Vila de Llívia ja té guanyador. Sergi Lladó Castresana s’ha imposat amb la fotografia Llívia, mirada discreta, escollida per unanimitat pel jurat en la reunió celebrada el passat 9 d’agost. El certamen, impulsat amb la voluntat de posar en valor la mirada fotogràfica sobre el municipi, ha rebut 20 fotografies de nou participants.
El jurat ha estat format pel regidor de l’Ajuntament de Llívia Joan Codina Cazador, l’aficionat a la fotografia local Anselm Pallàs Travé i el secretari del Grup de Recerca de Cerdanya, Francesc Esteban Barbero. Després de valorar les obres presentades, els tres membres han acordat per unanimitat atorgar el primer premi a Lladó Castresana.
El veredicte ha tingut, però, una altra particularitat: el jurat ha decidit declarar deserts el segon i el tercer premi. D’aquesta manera, la fotografia guanyadora ha estat l’única obra distingida en aquesta primera convocatòria del certamen.
La participació ha permès reunir una vintena d’imatges diferents sobre Llívia, aportades per nou autors. El concurs ha plantejat així una primera aproximació a la realitat del municipi a través de la fotografia local, amb perspectives diverses sobre els espais, els paisatges i els elements que formen part de la identitat del poble.
Amb aquesta primera edició, el concurs Vila de Llívia ha iniciat un recorregut que busca donar continuïtat a la fotografia com a eina per observar i explicar el municipi. El títol de l’obra guanyadora, Llívia, mirada discreta, resumeix precisament aquesta voluntat de descobrir el territori també a través d’una mirada personal.
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