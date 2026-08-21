Ibercaja aporta 8.000 euros per renovar els recursos forestals d’Integra Pirineus
La subvenció permet incorporar un vehicle 4x4 i reforçar la capacitat operativa de l’entitat en les tasques de conservació dels boscos i distribució de llenya
La Fundació Ibercaja ha concedit una ajuda de 8.000 euros a Integra Pirineus per a l’adquisició d’un vehicle 4x4 d’ús forestal, una incorporació que ha permès renovar la flota de l’entitat i substituir una unitat que havia quedat obsoleta. L’actuació reforça els mitjans amb què l’organització desenvolupa les tasques de gestió forestal sostenible al Pirineu.
El nou vehicle està destinat als desplaçaments del personal i als treballs de conservació, manteniment i aprofitament dels recursos forestals. La seva incorporació permet millorar l’accés a les zones de treball i facilitar una mobilitat més segura i eficient per als treballadors.
La renovació també té efectes sobre la logística de la llenya, ja que permet millorar la capacitat de distribució i optimitzar el servei als clients. Integra Pirineus considera que disposar de vehicles i maquinària adequats és necessari per garantir la continuïtat de les actuacions forestals en un territori amb una orografia que dificulta l’accés a determinades zones.
L’actuació s’emmarca en un projecte que combina la gestió dels boscos amb la creació d’oportunitats laborals per a persones en situació de vulnerabilitat. D’aquesta manera, la renovació del vehicle té una doble dimensió, ambiental i social, vinculada a una activitat que busca afavorir l’aprofitament sostenible dels recursos del territori.
La subvenció s’ha concedit en el marc de la Convocatòria 2025 de Sostenibilitat i Protecció del Medi Ambient de la Fundació Ibercaja. És el segon any consecutiu que Integra Pirineus rep el suport de l’entitat.
Per a Integra Pirineus, l’ajut permet reforçar la capacitat operativa i afrontar amb més recursos les necessitats associades a la gestió forestal. L’entitat destaca que la col·laboració contribueix al manteniment dels boscos i, al mateix temps, a ampliar les oportunitats laborals per a persones vulnerables, dos dels eixos sobre els quals basa la seva activitat.
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