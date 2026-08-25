Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
La convocatòria d'ajudes del Consell Comarcal per millorar els accessos i la comoditat a les cases manté obert el termini fins al 30 de setembre
El Consell Comarcal de Cerdanya ha enviat un recordatori sobre la convocatòria d’ajuts per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges de persones de 65 anys o més. El programa, gestionat a través de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, permet finançar actuacions destinades a millorar les condicions d’habitabilitat, adequar instal·lacions i facilitar l’accessibilitat dins del domicili. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 30 de setembre.
La convocatòria es va obrir l’1 de juliol i inclou tres grans àmbits d’actuació. El primer són les obres necessàries per assolir els mínims d’habitabilitat. El segon comprèn la renovació o adequació d’instal·lacions perquè compleixin la normativa, com les d’electricitat, aigua o gas. El tercer se centra en la millora de l’accessibilitat i de la capacitat de moviment dins de l’habitatge.
Entre les actuacions que poden rebre l’ajut hi ha el canvi de banyera per un plat de dutxa i altres intervencions que permetin millorar la mobilitat i l’ús dels diferents espais de la llar.
Per accedir a la subvenció cal tenir 65 anys o més i complir diversos requisits. Les obres no poden haver començat en el moment de presentar la sol·licitud i la persona beneficiària ha d’estar al corrent de pagament amb les administracions. El pressupost de les actuacions no pot superar els 8.000 euros.
També és necessari que cap dels membres de la unitat de convivència, inclosa la persona sol·licitant, sigui propietari d’un altre habitatge. Pel que fa als ingressos, no poden superar dues vegades l’IRSC, l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
L’ajut cobreix el 100% del pressupost protegible, amb un màxim de 4.000 euros per habitatge. Aquest pressupost inclou el cost de les obres segons el pressupost de l’empresa, l’IVA, la taxa de la llicència d’obres i, si escau, els honoraris d’un tècnic.
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud abans del 30 de setembre i aportar el pressupost de les obres. L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de Cerdanya ofereix informació i assessorament sobre la convocatòria i atén de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
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