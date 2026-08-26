El FeMAP tanca la 15a edició amb més de 5.000 espectadors i onze concerts exhaurits
El Festival de Música Antiga dels Pirineus manté les xifres de l’any passat i genera més d’un centenar de pernoctacions amb els seus packs turístics
El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha tancat la seva 15a edició amb més de 5.000 assistents, una xifra similar a la de l’any passat, i amb les entrades exhaurides en 11 dels 50 concerts programats. El certamen, que ha portat la música antiga a municipis del Pirineu, Andorra i la Catalunya Nord, ha mantingut així el volum de públic i ha registrat ocupacions elevades en bona part de les actuacions.
La cloenda ha anat a càrrec de Bach Collegium Barcelona, que ha ofert els darrers concerts de l’edició al Seminari de la Seu d’Urgell i al Monestir de Sant Pere de Camprodon. Les dues actuacions han registrat una resposta destacada del públic i han posat el punt final a una programació que ha recorregut diferents períodes, estils i repertoris de la música antiga.
El director del FeMAP, Alfons Pérez, ha qualificat el balanç de l’edició d’«altament positiu» i ha destacat que les propostes artístiques han complert les expectatives i que la valoració dels espectadors ha estat bona. Pérez també ha remarcat la participació en les activitats paral·leles i l’opinió dels artistes participants, que han posat en valor els espais patrimonials, la resposta del públic i l’organització del festival.
La programació d’aquest estiu ha inclòs formacions i propostes de procedències i formats diversos. Entre aquestes hi ha hagut Ensemble Contratemps, amb un programa dedicat a la música espiritual afrocubana, i Samira Kadiri & Ensemble Andalusí, que ha combinat repertoris tradicionals àrabs, sefardites i europeus.
Un dels objectius del festival és vincular l’activitat musical amb el territori, una relació que també es reflecteix en els Packs Turístics del FeMAP. La iniciativa ha generat aquest any més de 100 pernoctacions directes al Pirineu, segons les dades facilitades per l’organització, que considera aquesta activitat una via per ampliar l’impacte turístic i econòmic del certamen.
La 15a edició també ha tingut presència als mitjans públics. Ràdio Nacional d’Andorra i Catalunya Música han enregistrat les actuacions de 17 dels 23 grups participants, un material que permetrà donar continuïtat a la difusió de les propostes més enllà dels concerts celebrats durant el festival.
En paral·lel, el FeMAP ha mantingut el programa FeMAP Social, que aquest any ha ofert 24 concerts en residències de gent gran, centres de salut mental i altres espais adreçats a col·lectius amb dificultats d’accés a l’oferta cultural. La iniciativa forma part de la voluntat del festival d’ampliar l’accés a la música més enllà dels espais i circuits habituals.
Amb aquesta edició, el FeMAP ha completat quinze anys portant repertoris de música antiga a espais patrimonials del Pirineu. El festival manté així una proposta que combina concerts, patrimoni i territori i que s'estén per municipis de diferents comarques pirinenques, a més d’Andorra i la Catalunya Nord.
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