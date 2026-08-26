Puigcerdà visita la planta de tractament de la brossa per assegurar-se que s'hi separen paper i envasos
L’Ajuntament surt al pas d'un debat veïnal i assegura que les fraccions es reciclen tot i que es recullin en un mateix vehicle
L’Ajuntament de Puigcerdà ha assegurat que el paper i cartró i els envasos continuen el seu procés de reciclatge tot i que, en determinats moments, siguin recollits amb un mateix vehicle. El consistori ha fet pública aquesta explicació arran de les imatges difoses a les xarxes socials que mostraven la recollida conjunta de les dues fraccions i que havien generat dubtes entre la ciutadania sobre el destí dels residus.
Segons l’Ajuntament, el fet que les dues fraccions comparteixin vehicle durant la recollida no implica que acabin barrejades en el procés de tractament. El consistori afirma que, un cop els residus arriben a la planta, el paper i cartró i els envasos se separen perquè cadascuna de les fraccions segueixi posteriorment el procés de reciclatge corresponent.
El govern municipal explica que manté un seguiment regular de la gestió i la destinació dels residus. Aquest control inclou la revisió de les certificacions i de la documentació facilitada per l’empresa Containers del Berguedà per a la Gestió de Residus, així com visites a les instal·lacions per comprovar directament el funcionament del sistema de triatge i separació.
Arran de la polèmica generada per les imatges, representants municipals han tornat a desplaçar-se a la planta per comprovar sobre el terreny que les diferents fraccions es separen i reben el tractament corresponent. El consistori afirma que la documentació rebuda fins ara acredita que la gestió posterior dels residus es realitza correctament.
L’Ajuntament assegura que mantindrà aquest control tant a través de la documentació com amb visites a les instal·lacions per comprovar el funcionament del servei. El consistori defensa que aquesta supervisió ha de permetre garantir que els residus recollits al municipi segueixin els circuits previstos.
En paral·lel, el govern municipal ha remarcat la importància de continuar fent correctament la recollida selectiva. Segons l’Ajuntament, dipositar el paper i cartró i els envasos als contenidors corresponents facilita la separació posterior a la planta i contribueix a fer més eficient el procés de reciclatge.
La polèmica s’ha originat després que les imatges de la recollida conjunta circulessin per les xarxes socials i generessin preguntes sobre el funcionament del servei. Davant d’aquests dubtes, el consistori ha volgut reivindicar el seguiment que fa de la gestió dels residus i ha insistit en la necessitat de contrastar el funcionament del servei amb documentació i comprovacions sobre el terreny.
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