Rescaten una persona d'un cotxe que ha sortit de la via a Fontanals de Cerdanya
El turisme ha quedat encallat dins una riera seca i un dels ocupants no ha pogut obrir la porta per sortir
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Manresa
Una persona ha hagut de ser extreta d'un cotxe que ha sortit de la via i ha quedat encallat dins una riera seca a Fontanals de Cerdanya aquesta matinada de dimecres. El sinistre ha tingut lloc prop de les 6.06 hores, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís.
Els quatre ocupants del turisme han sortit il·lesos de l'accident. Tres d'elles han pogut sortir per si mateixes, però una quarta ha hagut de ser rescatada perquè no podia obrir la porta. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions que han aconseguit extreure-la en mitja hora.
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