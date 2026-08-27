L’Ajuntament de Llívia explota contra l’incivisme amb bosses de brossa a terra i contenidors buits
El consistori denuncia que alguns veïns o visitants deixen residus a les voreres tot i tenir els contenidors disponibles i reclama més responsabilitat en la gestió dels residus
L’Ajuntament de Llívia ha expressat el seu malestar davant les imatges enregistrades aquest dimecres al matí en una de les àrees emergents de contenidors del municipi, on diverses bosses d’escombraries i altres residus han aparegut abandonats a la vorera mentre els contenidors es trobaven buits. El consistori ha atribuït la situació a una manca de civisme d’algunes persones i ha remarcat que el problema no estaria relacionat amb la disponibilitat d’espai als contenidors.
Les imatges han estat enregistrades per un dels treballadors encarregats habitualment de la recollida de residus a Llívia. Segons ha explicat l’Ajuntament, el vídeo mostra una àrea en què els contenidors estaven buits mentre les bosses havien estat deixades al seu voltant, ocupant la vorera.
«És una manca de respecte»
El consistori ha volgut desvincular aquesta situació del funcionament del sistema de recollida porta a porta, que reconeix que «necessita millorar», però considera que no pot servir per justificar l’abandonament dels residus a la via pública.
«Sembla evident que el porta a porta no té cap culpa d’aquest funcionament», ha assenyalat l’Ajuntament, que ha qualificat els fets de «manca de respecte». El consistori ha apuntat que les persones que deixen les bosses a terra haurien de dipositar-les correctament als espais habilitats per a la recollida.
Contenidors buits i bosses a la vorera
La situació denunciada pel consistori es produeix en una àrea emergent de contenidors, un dels punts que el municipi utilitza dins del sistema de gestió dels residus. L’Ajuntament considera que el fet que els contenidors estiguessin buits quan es va fer la recollida reforça la idea que l’abandonament dels residus no responia a una manca d’espai.
En aquest sentit, el consistori sosté que el comportament es podria repetir amb qualsevol sistema de recollida. «El principal problema no rau en els “sistemes”, sinó en la poca responsabilitat i l’incivisme d’algunes persones», ha remarcat.
El debat sobre el sistema de recollida
La denúncia arriba en un context en què el model porta a porta continua generant debat a Llívia. El mateix Ajuntament admet que el funcionament del sistema necessita ajustos, però defensa que aquestes deficiències no expliquen situacions com la que mostra el vídeo.
El consistori considera que ni els actuals contenidors, ni els anomenats contenidors intel·ligents, ni un eventual retorn al model convencional evitarien per si mateixos l’abandonament de bosses a la via pública si no hi ha un comportament responsable per part dels usuaris. Amb aquesta denúncia, l’Ajuntament ha volgut posar el focus en la responsabilitat individual en la gestió dels residus i reclamar als veïns i visitants que facin ús dels sistemes de recollida disponibles i evitin deixar bosses i altres deixalles a les voreres.
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