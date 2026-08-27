Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
Les precipitacions dels darrers dies han revertit la sequera als boscos cerdans i han afavorit l’aparició dels primers ceps, amb bones perspectives per a una temporada que podria assolir el seu pic a principis de setembre
Les pluges de finals d’agost han canviat el panorama als boscos de la Cerdanya i el Pirineu i han començat a activar la temporada de bolets, especialment la dels ceps. Després d’un inici d’estiu marcat per la sequera, les precipitacions dels darrers dies han aportat la humitat necessària perquè els primers exemplars comencin a aparèixer. Les xarxes socials es comencen a farcir d'imatges de cistells i caixes amb ceps de la Cerdanya i el Capcir. En aquest àmbit l'aficionat micòleg David Solé Casas conegut a les xarxes com a Davidslc, ha ofert ja cistells ben plens de ceps que han generat gran expectació. Al Berguedà també s'han començat a recollir ceps a l'espera dels rovellons.
L’expert micòleg del Grup de Recerca de Cerdanya, Enric Quílez, confirma que els bolets ja han començat a sortir, tot i que encara és aviat per determinar com evolucionarà la temporada. «En principi estava tot molt sec, però les darreres pluges ho han activat. Dependrà una mica també de si continua plovent o no», explica.
Els primers senyals són especialment bons pel que fa als ceps. «De ceps ja comencen a sortir», assenyala Quílez, que precisa, però, que encara no es pot parlar de grans collites. «Tampoc grans cistelles ni res. Simplement comencen a sortir. Està una mica per veure com serà la temporada.»
L’arribada dels primers ceps a finals d’agost no és excepcional. Segons el micòleg, tant aquesta espècie com el rovelló poden començar a aparèixer durant aquestes dates. «Generalment ja comencen a sortir a finals d’agost, tant el rovelló com el cep», afirma. El calendari, però, s’ha anat avançant els darrers anys. «Amb el tema del canvi climàtic s’avança tot. S’avancen uns quants dies. Però en general tampoc és tan estrany.»
La situació actual contrasta amb la que presentaven els boscos fa només unes setmanes. La falta d’aigua feia pensar en una temporada complicada, però les darreres precipitacions han revertit parcialment la situació. «No pintava gaire bé, amb la sequera que hi va haver. Però amb les pluges que hi ha hagut darrerament s’ha revertit tot bastant», apunta Quílez.
La continuïtat de les precipitacions serà, ara, un factor determinant. L’alternança entre pluja i períodes de sol és, segons l’expert, l’escenari més favorable per al desenvolupament dels bolets. «De moment té bona pinta, perquè hi ha previsió de pluges, però també de sol. És una mica això alternat, això és el que millor va.» A la Cerdanya ja s’han començat a veure ceps, mentre que els rovellons encara són menys presents. També hi ha hagut observacions de rossinyols, una espècie que pot aparèixer aviat, ja durant el mes d’agost. «De moment pinta bé», resumeix Quílez, tot advertint que el bosc encara necessita més aigua: «Continua estant una mica sec. Necessita una mica més de pluja.»
El pic de la temporada se sol situar cap a principis de setembre, coincidint aproximadament amb la Diada, tot i que la durada i intensitat de la campanya dependran de l’evolució meteorològica. «El màxim generalment se sol donar cap a la Diada, més o menys, cap a començar al mes de setembre. I després depèn. Es pot allargar fins a l’octubre, depenent del que hi ha.»
La Cerdanya es converteix així, un any més, en un dels principals punts d’interès per als boletaires del Pirineu. La situació contrasta amb altres comarques, com el Berguedà, on el cep no és una espècie habitual i on alguns aficionats es desplacen cap a la Cerdanya durant la temporada.
Amb els primers ceps ja al bosc, les pluges han fet possible un canvi de tendència. Ara, la continuïtat de la humitat i l’absència de noves calorades o períodes llargs de sequera seran claus per saber si aquest inici prometedor es converteix en una bona temporada boletaire.
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