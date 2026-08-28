Reis, presidents i intel·lectuals de visita: Llívia allarga l'exposició sobre el Llibre d'Honor de la Farmàcia
La mostra «El mite i el llibre» recupera un volum iniciat el 1917 amb les signatures d’un rei, presidents, bisbes, consellers i destacades figures de la cultura
Llívia mantindrà fins al gener la microexposició «El mite i el llibre», instal·lada a la Farmàcia Esteva, que permet descobrir un dels documents més singulars vinculats a la història d’aquest establiment: el Llibre d’Honor, un volum que conserva des de 1917 les signatures, dedicatòries, targetes de visita i fotografies de bona part de les personalitats que han passat per la farmàcia.
Entre les seves pàgines hi apareixen noms com Alfons XIII, rei d’Espanya; Joan Carles I; Jordi Pujol, president de la Generalitat; Joan Martí Alanis, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra; els consellers de Salut Josep Laporte i Alba Vergés; l’escriptora Montserrat Roig, o el periodista Horace Chauvet, de L’Indépendant de Perpinyà. També hi consten altres figures de la vida política, empresarial i cultural catalana i francesa.
El llibre es va començar el 1917 i ha continuat recollint signatures fins a l’actualitat, fet que el converteix en una mena de crònica de més d’un segle de visites a la farmàcia. La successió de noms permet resseguir diferents moments de la història política i social de Catalunya i de la Cerdanya. La visita de Jordi Pujol el 1981, la de Joan Carles I el 1982 o la de Montserrat Roig el 1991 formen part d’aquest registre, que també incorpora personalitats de l’àmbit francès.
La peça ha estat restaurada per garantir-ne la conservació i es presenta ara com l’eix de la microexposició. Les dedicatòries i les fotografies que acompanya converteixen el volum en un document que va més enllà del record de les visites i permet entendre la projecció que va assolir la Farmàcia Esteva com a espai vinculat a la història de Llívia.
La mostra també serveix per revisar un dels episodis més coneguts de la història de l’establiment: el mite que la Farmàcia Esteva era la més antiga d’Europa. Aquesta consideració es va popularitzar especialment durant l’etapa del darrer farmacèutic, Antoni Esteva i Canal, i es va mantenir durant dècades com una de les principals cartes de presentació de l’establiment. La recerca històrica, però, ha demostrat que aquesta afirmació no es correspon amb la realitat.
D’aquí el títol «El mite i el llibre», que contraposa la construcció d’aquesta llegenda amb un document que sí que ofereix un testimoni directe i verificable de la història de la farmàcia. El Llibre d’Honor permet, en aquest sentit, recuperar la dimensió real de l’establiment a través de les persones que hi van entrar i hi van deixar la seva signatura.
La relació de personalitats també evidencia la capacitat de la Farmàcia Esteva per actuar com a espai de trobada durant diferents períodes del segle XX i fins avui. Reis, responsables polítics, representants religiosos, escriptors i periodistes han deixat constància del seu pas per Llívia, convertint el llibre en un testimoni singular de la projecció que va adquirir la farmàcia més enllà de la seva funció original.
Amb la pròrroga fins al gener, els visitants encara poden acostar-se a aquest document i resseguir més d’un segle d’història a través de les signatures que conserva. Una història que, més enllà del mite de l’antiguitat, té en el Llibre d’Honor una prova documental del paper que la Farmàcia Esteva ha tingut en la memòria de Llívia.
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes