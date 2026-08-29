La denominació 'Pirineus Orientals' guanya la consulta i frena el canvi de nom del departament de l'Alta Cerdanya
'Pirineus Catalans' es queda a uns 2.000 vots de l’opció vencedora, mentre Pirineus Mediterrània amb prou feines supera el 10%
El nom de Pirineus Orientals continuarà identificant el departament de la Catalunya Nord, amb les comarques de l'Alta Cerdanya i el Capcir en la seva organització territorial. La denominació actual s’ha imposat en la consulta ciutadana amb el 47% dels sufragis, en una votació marcada per la distància reduïda respecte de la proposta alternativa de Pirineus Catalans. Aquesta última ha acabat a uns 2.000 vots de la primera i ha aconseguit una implantació especialment significativa a Perpinyà.
L’altra opció que figurava en la consulta, Pirineus Mediterrània, impulsada principalment des de l’àmbit turístic, ha quedat clarament per sota de les dues primeres candidatures. La proposta només ha reunit una mica més del 10% dels vots, sense arribar a disputar la victòria.
La presidenta del departament, Hermeline Malherbe, ha valorat els resultats durant l’acte de comunicació del recompte. Malherbe ha agraït la participació i ha destacat especialment el suport que ha rebut la proposta de canvi vinculada a la identitat catalana. La presidenta ha assenyalat que el 42% assolit per Pirineus Catalans posa de manifest que «hi ha un interès de la població per la catalanitat» i ha apuntat que aquesta realitat haurà de ser considerada en les polítiques del departament.
El vicepresident Nicolas Garcia també ha posat el focus en aquest resultat. En declaracions a Ràdio Arrels, Garcia ha defensat que el suport aconseguit per Pirineus Catalans constitueix un argument per continuar desenvolupant la marca Pays Catalan. Segons ha explicat, aquesta identificació territorial ja s’utilitza des de fa anys en les estratègies de promoció turística i econòmica de la Catalunya Nord.
Per al moviment catalanista, el desenllaç de la consulta ha estat un resultat difícil d’assumir. La campanya a favor de Pirineus Catalans havia mobilitzat una part important de les entitats i col·lectius de la societat civil, tot i que també hi havia veus discrepants dins del mateix espai. La proposta ha acabat, però, sense assolir la majoria necessària per modificar la denominació oficial.
El delegat de Plataforma per la Llengua a Catalunya Nord, Gautier Sabrià, ha seguit la nit electoral des de l’hotel del departament i ha reaccionat als resultats en declaracions a Ràdio Arrels. El desenllaç ha deixat el catalanisme a les portes del canvi de nom, però amb un volum de suport que els seus representants consideren prou rellevant per mantenir oberta la reivindicació de la identitat catalana al territori.
Amb el recompte tancat, el departament conservarà, per tant, el nom de Pirineus Orientals, però la consulta també ha evidenciat la força d’una proposta alternativa que ha quedat a una distància curta de la victòria.
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- Obre un nou espai d’oci a la urbanització Bellavista de Manresa
- Àlex de Juan, del grup que fa el seguiment del llop a la Catalunya central: 'El llop crearà problemes, però hi ha fórmules perquè convisqui amb els ramats
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- El nou espai d’oci a la Bellavista de Manresa inquieta els veïns
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Necrològiques del 28 d'agost de 2026