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Passades les festes Major i de l'Estany, Puigcerdà recupera el pla d'obres als carrers

La intervenció té un pressupost de 373.000 euros i permetrà renovar canonades, detectar fuites i incorporar sistemes de telecontrol a diversos carrers

Obres al centre de Puigcerdà

Obres al centre de Puigcerdà / AJ PUIGCERDÀ

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Miquel Spa

Miquel Spa

Puigcerdà

L’Ajuntament de Puigcerdà ha activat les obres i actuacions de millora previstes al municipi un cop superat el tram principal de festes d’estiu que viu la capital cerdana amb la Festa Major del Roser, la Setmana Cultural i la Festa de l’Estany. La primera intervenció que s’ha posat en marxa és la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua, amb uns treballs que ja han començat al carrer de Vilallobent.

L’actuació preveu substituir les antigues canonades de fibrociment per noves conduccions de polietilè. La renovació també arribarà al carrer Deulofeu, el carrer Puigpedrós i el camí d’Age, amb l’objectiu de renovar trams de la xarxa i millorar-ne el funcionament.

El projecte té un pressupost aproximat de 373.000 euros i compta amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que cobreix el 67,75% del cost. A més de la substitució de les canonades, els treballs inclouran diverses actuacions sobre la xarxa per millorar-ne el control i reduir les pèrdues.

En aquest sentit, es preveu instal·lar reductors de pressió, millorar la sectorització i impermeabilitzar el dipòsit del Puig de Santa Maria. El projecte també incorpora una campanya de detecció de fuites i nous sistemes de digitalització i telecontrol.

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L’Ajuntament assenyala que les actuacions han de permetre disposar d’una xarxa d’aigua més eficient, amb menys pèrdues i un control més precís del subministrament. La renovació de les conduccions forma part del conjunt d’obres i millores que el consistori preveu executar a Puigcerdà durant els pròxims mesos, després de concentrar l’activitat festiva de l’estiu en les darreres setmanes.

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