Un escalador resulta ferit després de caure mentre feia una via a Montellà i Martinet
Una dotació terrestre dels Bombers i l'helicòpter amb els GRAE i un metge s’han desplaçat fins a la zona de la Roca Verda per rescatar l'afectat, que hauria patit lesions a l’espatlla i a la clavícula
Els Bombers treballen aquest migdia en el rescat d’un escalador que ha caigut uns metres avall mentre feia una via a la zona de la Roca Verda, a Montellà i Martinet, i ha resultat ferit. Fins al lloc s'hi ha desplaçat un dotació terrestre dels Bombers i l'helicòpter.
L’avís s’ha rebut a les 13:01 hores, quan un dels escaladors ha alertat que el seu company havia patit una caiguda després que se li desenganxés un mosquetó. Segons les primeres informacions, algunes de les xapes de la via del Castell de Barberà, a la Roca Verda, a l’esquerra del canal de Cristall, haurien saltat, provocant que l’escalador caigués uns metres avall. Inicialment, presentaria lesions a l’espatlla i la clavícula.
Els Bombers han activat una dotació terrestre i l’helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i un metge, que s’han desplaçat fins a la zona per dur a terme el rescat.
L’operatiu continua en marxa.
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