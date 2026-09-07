El Consell comarcal de la Cerdanya amplia el casal de la Gent Gran a Puigcerdà
El president de l'ens comarcal, Isidre Chia, destaca que l'equipament posa les persones al centre de l'acció política
Regió7
El Consell Comarcal de la Cerdanya ha iniciat el passat mes d’agost les obres d’ampliació i millora del Casal Comarcal de la Gent Gran, un equipament que "s’ha consolidat com un espai de referència per a les persones grans de la comarca i que, davant l’augment de la demanda, ampliarà les seves instal·lacions i possibilitats d’ús", segons ha explicat el president de l'ens comarcal, Isidre Chia.
L’actuació forma part del projecte global d’ampliació i millora de les dependències del Consell Comarcal de la Cerdanya, licitat per un import de 603.384,38 euros, IVA inclòs.
El projecte, que compta amb el finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC 2025-2029), es divideix en tres actuacions: l’ampliació de l’edifici annex, la millora de l’edifici principal i la renovació dels jardins.
L’objectiu és que les obres s’executin en un termini de 13 setmanes, de manera que, un cop finalitzats els treballs, la comarca pugui disposar d’un Casal més gran, modern i amb més possibilitats.
Amb aquesta ampliació, l’equipament guanyarà espai interior fins a arribar aproximadament als 300 metres quadrats i també es milloraran els espais exteriors, amb una zona enjardinada pensada per al descans, la trobada i les activitats.
Això ens permetrà gaudir de nous espais per fer tallers, activitats, trobades i altres iniciatives, i donar resposta a una demanda que no para de créixer.
Isidre Chia ha afirmat que “aquesta obra és molt més que una ampliació física, és una aposta per l’envelliment actiu, per la convivència, per combatre la soledat i per generar espais on les persones puguin relacionar-se, participar i continuar tenint un paper actiu en la vida de la nostra comarca”.
Crítica a la lentitud administrativa de Puigcerdà
Per altra banda, Chia també ha volgut posar èmfasi en el fet que, tot i que la llicència d’obres es va sol·licitar durant el mes de novembre de 2025, l’Ajuntament de Puigcerdà no la va concedir fins al maig del 2026.
Tot i tractar-se d’unes obres d’interès públic, aquest endarreriment, juntament amb l’aplicació d’una ordenança municipal, han obligat a replantejar les actuacions, especialment per les dificultats d’accés de la maquinària necessària per executar els treballs.
“Les dificultats no ens aturaran. Tenim clar que quan un servei funciona, quan la ciutadania se’l fa seu i quan calen més espais i recursos, el que hem de fer és invertir i donar-hi resposta. Així és com entenem la gestió des del Consell Comarcal”, ha afegit el president de l’ens.
En el marc de les actuacions, el Consell Comarcal ha comptat amb els serveis d’una arqueòloga, que ha supervisat els treballs realitzats. Atès que es tracta d’una zona de risc arqueològic, aquesta supervisió ha estat clau per garantir que el projecte es pugui desenvolupar amb totes les garanties i de la manera més segura i eficient possible.
Amb aquesta actuació, el Consell Comarcal reafirma el seu compromís amb les persones grans de la Cerdanya i amb la millora dels serveis i equipaments públics de la comarca.
L’objectiu és clar: que la ciutadania de la comarca disposi dels espais, els serveis públics i l’atenció que es mereix. Perquè al final, darrere d’una obra i d’una inversió, hi ha una cosa molt més important, fer comarca i treballar per millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
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