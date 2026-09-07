Puigcerdà preveu que les barques de l'estany puguin navegar tot l'any després de recuperar-les aquest estiu amb èxit
L'Ajuntament ja prepara una nova licitació conjunta amb el bar del parc Schierbeck
Marc Codinas
Les barques han tornat aquest estiu a l'estany de Puigcerdà després de tres anys sense servei, però l'Ajuntament ja mira més enllà de l'estiu i prepara una nova licitació que ha de permetre, per primera vegada, navegar-hi també a l'hivern —si les condicions climatològiques ho permeten amb seguretat—. Es tracta d'un dels reclams turístics més coneguts de la capital cerdana, que atrau tant públic francès com visitants de la resta de Catalunya i, especialment, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ha tornat a funcionar de dilluns a diumenge, d'11 a 14 hores i de 16 a 20 hores, a càrrec de l'empresa cerdana Cercle d'Aventura i a un preu de 5 euros la mitja hora (2 euros per als menors de sis anys), almenys fins a mitjan setembre.
El primer concurs havia quedat desert perquè les empreses candidates no van completar correctament la documentació, i l'Ajuntament va haver de repetir el procés. L'adjudicació actual, però, és provisional, ja que el contracte del bar del Parc Schierbeck, al costat del llac, també venç aquest mes de setembre, i el consistori vol licitar conjuntament tots dos serveis perquè una mateixa empresa els gestioni.
L'objectiu de fons és que les barques deixin de limitar-se als mesos d'estiu, com ha sigut històricament, i es puguin oferir tot l'any, amb la novetat de navegar-hi també a la tardor, l'hivern i la primavera. El plec preveu també renovar o ampliar la flota, amb la possibilitat d'incorporar una desena de barques noves i una embarcació amb motor de suport.
La primera tinenta d'alcalde, Mercè Carbó, defineix l'estany com “l'emblema de Puigcerdà” i explica que dinamitzar-lo és un objectiu prioritari del consistori, que aquest estiu ha tingut en marxa les barques i l'activitat del Bibliollac i que aviat licitarà també el bar, amb la voluntat d'ampliar l'espai amb un magatzem i incorporar-hi lavabos. Carbó afegeix que el servei suposa també una oportunitat econòmica per a tot l'any.
Òscar Nicolau, treballador del Cercle d'Aventura, explica que als matins rep sobretot públic francès, mentre que a la resta del dia hi ha molta gent de Barcelona, especialment de Sant Cugat del Vallès. Nicolau apunta que, a diferència de les barques, la represa dels burros que abans voltaven el llac “és una mica més complicada” i encara no té data.
Miquel Molina, que ha visitat l'estany amb la seva filla Cloe des de Premià de Mar, valora l'experiència com “una bona estona en família”, en un dia que el bon temps va acompanyar el passeig.
L'estany, d'origen medieval, es va construir al segle XIII com a reserva d'aigua i es va anar convertint en espai d'oci a partir de finals del XIX, amb un paper clau del Parc Schierbeck, impulsat pel llegat del filantrop danès Georges Schierbeck.
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