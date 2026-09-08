La Mitja Marató de Puigcerdà serà més inclusiva amb les persones amb discapacitat visual
El Projecte Inclusiu 2026 comptarà enguany amb la participació de persones amb discapacitat visual i diversitat funcional i amb Maria Petit com a padrina de la 28a edició.
Aquest any serà el 5è any de participació inclusiva en la cursa. En edicions anteriors s'han beneficiat de la iniciativa persones amb discapacitats funcionals amb Joelettes; amb discapacitats funcionals amb cadires de rodes o infants que havien superat un càncer
Regió7
La 28a Mitja Marató de Puigcerdà, programada per al diumenge 18 d'octubre, continua fent passos endavant pel que fa al seu compromís amb la inclusió. I ho farà amb la presentació del Projecte Inclusiu 2026, una iniciativa que vol convertir l’esport en un espai obert, accessible i compartit per a tothom. Aquest projecte donarà l'oportunitat a una vintena de persones invidents o amb diversitat funcional de l'Associació Blind&Guide a participar en la cursa acompanyats dels seus guies.
Segons apunta l'organització, l’objectiu de la iniciativa és que el col·lectiu de persones invidents també pugui viure l’esdeveniment esportiu com qualsevol altre participant, que es pugui sentir plenament inclòs i que disposin del seu moment per donar màxima visibilitat a la diversitat. A més, gràcies al suport dels espònsors i de l’Ajuntament de Puigcerdà, els participants de Blind&Guide gaudiran d’un cap de setmana a la capital cerdana amb totes les despeses pagades.
Maria Petit, padrina de la 28a Mitja Marató de Puigcerdà
Aquesta edició de la cursa comptarà amb una padrina molt especial: Maria Petit, esportista i referent en l’àmbit de la discapacitat visual. Petit va quedar cega als 17 anys després d’un accident que li va canviar la vida. Després d’un procés difícil, va trobar en l’esport i, posteriorment, en la muntanya, una nova manera d’avançar, descobrir-se i afrontar nous reptes.
La seva història està vinculada a valors com la constància, la confiança i la superació. El seu lema per a aquesta edició, «Corre sense veure, sentir més», que resumeix l’esperit d’un projecte que posa les persones i les seves capacitats al centre.
Únics Cerdanya, un any més a la línia de sortida
El Projecte Inclusiu 2026 també comptarà amb la participació d’Únics Cerdanya, que participarà en la cita per segon any consecutiu, en aquest cas en el recorregut de 5 quilòmetres. Això és perquè la possibilitat de completar el recorregut caminant ha permès ampliar les opcions de participació i obrir les portes de la cursa a persones i col·lectius que no podien fer-ho corrent.
Una aposta real per la inclusió
El Projecte Inclusiu, segons expliquen fonts consistorials, neix el 2022 amb una premissa clara: la inclusió no pot quedar-se només en paraules, sinó que s’ha de convertir en fets i oportunitats reals. En cinc anys, cinc col·lectius diferents han pres el protagonisme de la cita: persones amb discapacitats funcionals amb Joelettes; persones amb discapacitats funcionals amb cadires de rodes convencionals; nens i nenes que han superat algun tipus de càncer; persones amb discapacitats psicomotrius; i aquest any, persones amb discapacitat visual.
"La Mitja Marató de Puigcerdà vol que totes les persones puguin tenir el seu espai en l’esdeveniment, independentment de les seves capacitats, i que l’esport sigui una eina per crear comunitat, compartir experiències i trencar estereotips. Perquè la inclusió és possible", reivindica l'organització.
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