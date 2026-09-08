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Un tractor deixa una taca d'oli d'un quilòmetre de llarg a l'N-260 a Bellver de Cerdanya

Durant força estona s'ha hagut de regular el trànsit fins que els Bombers han pogut eliminar l'abocament de la calçada

Punt quilomètric 195 de l'N-260, on s'ha produït l'incident

Punt quilomètric 195 de l'N-260, on s'ha produït l'incident / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Un tractor al qual se li ha trencat el conducte de l'oli ha anat deixant una taca a la carretera N-260 que ha dificultat la circulació durant una bona estona. L'avís s'ha donat passat un quart de cinc de la tarda. El vehicle anava perdent oli i ha deixat sobre l'asfalt un residu d'oli d'aproximadament un quilòmetre de llarg per un metre d'ample.

Avisats els Bombers s'han desplaçat fins al lloc, al punt quilomètric 195 de la carretera, al terme de Bellver de Cerdanya, i han llençat sepiolita sobre els prop de mil metres quadrats en una llarga línia que feia la taca. El servei de manteniment de carreteres ha ajudat en aquest servei, mentre els Mossos d'Esquadra regulaven el trànsit.

Una taca d'oli suposa un important perill per a la seguretat del trànsit, ja que crea una pel·lícula lliscant entre el pneumàtic i l'asfalt. L'efecte és molt similar al de conduir sobre gel negre o patir aquaplaning, fent que el vehicle no respongui als frens ni al volant. A més a més, els vehicles de dues rodes són els més vulnerables. En trepitjar l'oli, la roda davantera acostuma a perdre adherència immediatament, provocant una caiguda gairebé inevitable sense temps de reacció.

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