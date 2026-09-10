La consellera Paneque assegura que les obres a la part baixa de la línia de tren de la Cerdanya s'acabaran el mes de febrer
La titular de Territori ha explicat en una visita a la instal·lació que la voluntat del Govern es revertir la manca d'inversió a Rodalies durant dècades
Regió7
"El Govern hem assumit la responsabilitat de revertir dècades de dèficit ferroviari i ho estem fent amb planificació, inversió i transformació”, ha afirmat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque i Sureda, en la visita d’aquest matí a les obres de desdoblament del tram de la línia R3 de Rodalies (Puigcerdà-Barcelona) entre Parets del Vallès i la Garriga. Juntament amb el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, Paneque ha explicat que les obres avancen a bon ritme i que “són necessàries per deixar enrere una infraestructura vulnerable i avançar amb instal·lacions que donen fiabilitat en el sistema”. Aquestes obres mantenen tallada la via de la Cerdanya i el usuaris han de fer part del recorregut en autobús.
Aquestes actuacions, previstes per finalitzar el febrer de 2027, s’emmarquen en el Pla de Rodalies 2026 - 2030 i, segons ha explicat la consellera, “permetran millorar la capacitat, reduir temps de trajecte i incrementar la seguretat dels usuaris". Així mateix, Paneque ha subratllat que “el desdoblament de l'R3 entre Granollers, Canovelles i Santa Perpètua forma part també d'una primera fase es complementa amb la línia orbital ferroviària”.
La consellera ha destacat que el Govern treballa de manera simultània en l’execució del Pla de Contingència, amb actuacions d’urgència, i en la planificació i execució d’obres estructurals a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, el secretari Santano ha explicat que “els 31 contractes del Pla de contingència ja han assolit un nivell d'execució del 70% i estaran pràcticament finalitzats abans d’acabar l'any”.
Una actuació clau per a la transformació de l'R3
El desdoblament de l’R3 entre Parets i la Garriga constitueix una de les actuacions més rellevants del Pla de Rodalies. Les obres inclouen la construcció de nova via, l'electrificació del tram, la remodelació d'estacions i actuacions destinades a millorar-ne l'accessibilitat, la capacitat i l’eficiència del servei.
Una de les millores més destacades serà l'eliminació de diversos passos a nivell i dels creuaments de vies en superfície, fet que comportarà un increment significatiu de la seguretat. "Entre Parets i la Garriga deixarem d'haver de travessar les vies en superfície, un avenç molt important en seguretat", ha destacat Santano. Per la seva banda, la consellera ha remarcat que aquestes obres són "un exemple molt clar de l'ambició de canvi que impulsen conjuntament la Generalitat i el Govern d'Espanya”. La part alta d'aquesta línia es mantindrà en una sola via.
Pel que fa a la decisió de mantenir el pla alternatiu de transport, Paneque ha explicat que “té com a objectiu assegurar la mobilitat de les persones i reduir al màxim l'impacte de les obres”. Així mateix, ha assenyalat que “des d'octubre de 2025, els busos del pla alternatiu han acumulat 2,5 milions de viatges".
Finalment, la consellera ha destacat que "aquest govern ha situat la millora de Rodalies com una de les seves prioritats fonamentals", i que “recuperar l'eficiència del sistema ferroviari és un deure moral envers els catalans i les catalanes”.
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