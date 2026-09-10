Represa la circulació de l'R3 entre Puigcerdà i la Garriga interrompuda per un robatori de cable
La companyia havia habilitat un servei de transport alternatiu per carretera fins a la capital de la Cerdanya
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ACN
Puigcerdà
La circulació de trens de l'R3 s'ha reprès després d'estar interrompuda més de dues hores entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'un robatori de cable. N'han informat fonts de Renfe i Adif que han indicat que la incidència ha afectat els sistemes de regulació del trànsit ferroviari.
La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres de l'R3 i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Els equips tècnics treballen per a resoldre la situació tan aviat com sigui possible.
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