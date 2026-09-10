Les comarques del Pirineu tindran una ocupació turística per sobre del 80% per la Diada
Serà un bon colofó al que es considera la temporada d'estiu a les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya
ACN
L'ocupació turística als allotjaments de l'Alt Pirineu i Aran i les comarques de Ponent serà superior al 80% pel pont de la Diada, segons les estimacions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. En concret, l'ocupació serà superior de divendres a diumenge, quan les cases de turisme rural i bungalous assoliran un 80% d'ocupació. Pel que fa als hotels, les reserves es concentren a la zona del Pirineu, on assoliran el 90%. Al seu torn, l'acampada tindrà uns registres inferiors i preveu comptar amb un 30% d'ocupació. Des del patronat afirmen que l'alt nombre de reserves "permet allargar els bons resultats del mes d’agost".
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicat que el bon nivell de reserves permet "allargar els bons resultats" assolits durant el mes d'agost. Així mateix, també "demostren l'atractiu de la nostra destinació i de la importància del turisme per l'economia de la demarcació", ha indicat.
A més de les reserves d'allotjaments, Serrano també ha destacat el "volum elevat de reserves" que registren les empreses de turisme actiu que es troben a la recta final de la temporada, que acabarà a mitjans d'octubre.
Les comarques del Pirineu de Lledia ja van tancar uns bons mesos de juliol i agost, amb ocupacions notables. El sector turístic de la demarcació de Lleida indicava els últims dies d'agost que la temporada d'estiu es tancava amb "satisfacció", per igualar les xifres d'ocupació "extraordinàries" de l'any passat, segons el vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano.
El mes d'agost és el que suma més pernoctacions al territori, sobretot a la zona del Pirineu. En aquest sentit, hotels, cases rurals i càmpings va registrar ocupacions d'entre el 90% i el 95% en el marc de les dues primeres setmanes de mes, mentre que les dues últimes s'han situat entorn el 70% i el 80%.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida considera que la temporada d'estiu es tancarà amb ocupacions hoteleres similars a les de l'any passat, que van ser del 70% i el 95%.
Sector com els esports d'aventura "han mantingut xifres elevades de turistes" i, pel que fa al perfil de visitants, aquest estiu s'ha incrementat la presència de turista francès, tot i que la procedència és molt variada, des d'australians fins a estatunidencs.
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
- Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa
- La fiscalia de menors demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa