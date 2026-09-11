Els Bombers rescaten una excursionista ferida a Meranges
La dona ha estat traslladada per l'helicòpter a l'hospital de Puigcerdà en estat lleu
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han rescatat a primera hora d'aquesta tarda una dona que ha patit un accident mentre practicava l'excursionisme a la zona de Meranges, prop del refugi de Malniu.
L'avís l'ha donat el seu company a les 16.47 hores. La dona, de 55 anys, havia patit una caiguda i s'ha fet mal al turmell, cosa que impossibilitava que pogués continuar i arribar fins al seu vehicle. Els Bombers han activat una dotació terrestre i l'helicòpter del GRAE, amb un metge del SEM.
Poc després d'un quart de sis de la tarda, ja han trobat l'alertant i han fet un gruatge des de l'helicòpter per traslladar la dona fins a l'hospital de Puigcerdà en estat lleu.
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