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Els Bombers rescaten una excursionista ferida a Meranges

La dona ha estat traslladada per l'helicòpter a l'hospital de Puigcerdà en estat lleu

El rescat s'ha efectuat amb un helicòpter de la unitat GRAE dels Bombers

El rescat s'ha efectuat amb un helicòpter de la unitat GRAE dels Bombers / Bombers de la Generalitat / Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rescatat a primera hora d'aquesta tarda una dona que ha patit un accident mentre practicava l'excursionisme a la zona de Meranges, prop del refugi de Malniu.

L'avís l'ha donat el seu company a les 16.47 hores. La dona, de 55 anys, havia patit una caiguda i s'ha fet mal al turmell, cosa que impossibilitava que pogués continuar i arribar fins al seu vehicle. Els Bombers han activat una dotació terrestre i l'helicòpter del GRAE, amb un metge del SEM.

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Poc després d'un quart de sis de la tarda, ja han trobat l'alertant i han fet un gruatge des de l'helicòpter per traslladar la dona fins a l'hospital de Puigcerdà en estat lleu.

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