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Necrològica

Ha mort David Borrell, ànima del golf a la Cerdanya

La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimecres a la tarda, al Local Social de Prats i Sansor

David Borrell ha mort als 61 anys

David Borrell ha mort als 61 anys / Fotografies del Golf Sant Marc

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Regió7

Puigcerdà

David Borell i Matas, director del Golf Sant Marc de Puigcerdà, ha mort als 61 anys d'edat. Borrell ha estat molt vinculat a l'esport durant anys en l'àmbit territorial de la Cerdanya, ocupant també el càrrec de gerent de Fontanals Golf Club els anys 2020 i 2021.

"El teu record viurà per sempre entre nosaltres i a cada racó del nostre camp", han apuntat en una publicació a les xarxes socials des de Golf Sant Marc. Des de Fontanals Golf Club, també li han dedicat un escrit on el descriuen com un "amant de la Cerdanya i apassionat del golf", tot assenyalant que "sempre formaràs part del record de Fontanals".

En les mateixes entrades, desenes d'usuaris han mostrat les seves condolences per la pèrdua de Borrell, apuntant a l'empremta personal i esportiva que els ha deixat. També es refereixen a la seva trajectòria professional, assenyalant-ne la dedicació i passió respecte de la seva feina.

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La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dimecres, 16 de setembre, a les 16.00 hores. Serà al Local Social de Prats i Sansor, municipi ceretà on ja feia anys que residia.

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