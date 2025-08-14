Fa cas a ChatGPT i acaba amb un brot psicòtic
Un usuari ha estat ingressat durant setmanes com a conseqüència d’un consell erroni
Balma Simó
Un nord-americà de 60 anys va acabar a l’hospital després de patir un episodi greu de psicosi i una intoxicació per bromur arran d’una recomanació equivocada de ChatGPT. Segons la revista Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, l’afectat va decidir eliminar el clor de la seva dieta, inclòs el clorur de sodi o sal comuna, i substituir-lo per bromur de sodi, un compost inorgànic sovint ignorat però que té un paper important en diverses indústries i aplicacions.
De la consulta virtual a l’hospital
L’home, amb formació en nutrició, volia trobar un substitut per a la sal comuna i, després de conversar amb la intel·ligència artificial, va decidir utilitzar bromur. Així, va adquirir la substància per internet i la va consumir durant diverses setmanes.
Tanmateix, tres mesos després, va acudir a urgències en estat paranoic, convençut que el seu veí intentava enverinar-lo. L’home estava deshidratat i es negava a beure aigua a l’hospital, assegurant que només confiava en la que tenia a casa seva.
El retorn d’una malaltia oblidada
Els metges van detectar un cas greu de bromisme, una intoxicació per acumulació de brom que, al segle XIX, va arribar a representar fins al 10% dels ingressos psiquiàtrics. Els seus símptomes incloïen al·lucinacions, paranoia, alteracions motores i problemes cutanis.
Passades les primeres hores des de l’ingrés, l’estat del pacient va empitjorar i fins i tot va intentar escapar. Per això, els doctors van decidir ingressar-lo a la unitat de psiquiatria i començar un tractament amb antipsicòtics, hidratació intensiva i electròlits per eliminar l’excés de brom, ja que els seus nivells en sang eren 200 vegades superiors als normals (entre 0,9 i 7,3 mg/l). L’afectat va romandre hospitalitzat durant tres setmanes fins que finalment es va recuperar de la intoxicació.
Errades de la intel·ligència artificial
El pacient va utilitzar versions antigues de ChatGPT, com GPT-3.5 o GPT-4.0, que, segons van comprovar els especialistes, mencionaven el bromur a les respostes sense advertiments sanitaris clars. Aquest episodi ha augmentat la preocupació dins de la comunitat mèdica, just quan OpenAI ha llançat GPT-5, promocionat com a més segur i fiable en entorns clínics, després d’obtenir una puntuació alta de HealthBench i un informe elaborat per prop de 300 metges.
Amb tot, els experts insisteixen que, per molt precises que puguin semblar aquestes eines, un error mínim pot tenir conseqüències greus. Per aquesta raó, cap IA hauria, de moment, de substituir la consulta amb un metge, i la informació obtinguda en la conversa sempre s’hauria de contrastar amb un especialista sanitari qualificat.
