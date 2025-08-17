El club de la ciència
Intel·ligència artificial: abocada a la vigilància
El 90% de la investigació en visió per computador s’orienta seguir els ciutadans en el seu dia a dia, segons un estudi publicat a Nature que insta a regular aquesta tecnologia
Michele Catanzaro
Una munió d’ulls artificials s’estén pel món sota control de governs al·lèrgics a la democràcia com els de la Xina, els Estats Units i Israel. Un estudi publicat a la revista Nature ha revelat com la investigació en visió per computador està propulsant la vigilància massiva. Aquesta tecnologia es basa en algoritmes d’intel·ligència artificial (IA) per detectar patrons i objectes. L’informe ha revelat que el 90% dels projectes del sector tenen com a objecte a les persones i les patents orientades a la vigilància s’han multiplicat per cinc en tres dècades.
L’equip autor de l’estudi i altres persones expertes adverteixen que la societat no és conscient del risc que això comporta. Per això, demanen més alerta i una regulació dràstica. L’informe ha analitzat 19.000 articles científics publicats entre 1990 i 2020 per la Conferència de Visió per Computador i Reconeixement de Patrons (CVPR), l’esdeveniment clau del sector, i 23.000 patents que se’n deriven. En una mostra de 100 articles, 90 d’aquests tenen a veure amb el reconeixement automàtic de cossos humans, de les seves parts (per exemple, la cara) o dels seus comportaments (per exemple, la manera de caminar). El càlcul no es va poder fer automàticament, perquè la disciplina sol utilitzar l’expressió «objectes» per referir-se tant a subjectes humans com a qualsevol altre objectiu.
Des dels anys 90, les patents que tenen a veure amb la vigilància s’han multiplicat per cinc. Els països líders al sector són els Estats Units i la Xina i les institucions principals són grans tecnològiques, com Microsoft, i centres universitaris amb tradició d’investigació militar, com la Universitat Carnegie Mellon o el Massachusetts Institute of Technology (MIT). «Que tot s’està aplicant a la vigilància és un secret a crits al sector», afirma Pratyusha Ria Kalluri, investigadora en ciències computacionals de la Universitat de Stanford i coautora del treball. «Però aquesta no és la imatge que es projecta. Per exemple, Google presenta la visió per computador com una eina per investigar el càncer i el canvi climàtic», afegeix.
Les aplicacions innòcues inclouen la detecció de patrons en imatges mèdiques o satel·litàries, el disseny de proteïnes o els cotxes autònoms. També hi ha altres usos potencialment positius, com la identificació de criminals o terroristes. Però Kalluri adverteix que hi ha un enorme potencial de control autoritari. «Protestar o resistir de forma segura, o fins i tot existir sense ser observats, serà cada vegada més difícil. L’autocensura comença quan algú és conscient que és observat», explica.
La qüestió no és hipotètica. Kalluri cita els usos de la visió per computador per part de les Forces Armades Israelianes a Gaza i per part del Servei d’Immigració i Control de Duanes als Estats Units. Londres, Hong Kong i San Francisco han desplegat xarxes de camères potenciades per IA. Els escàners de cara dels aeroports també fan servir la visió per computador. I aquesta tecnologia també és present als mòbils, des dels sistemes de desbloqueig per reconeixement facial fins als programes que ordenen les fotos. «Sovint la vigilància és invisible. Si et paren en un aeroport no sabràs si és perquè t’ha detectat un sistema de visió per computador», observa Orestis Papakyriakopoulos, professor de computació social a la Universitat Politècnica de Múnic.
Aprenentatge profund
«En els últims anys, el sector ha patit un gir cap a les aplicacions», afirma Javier Vázquez-Corral, investigador del Centre de Visió per Computador. «La clau ha sigut l’aprenentatge profund», explica. Vázquez es refereix al sistema amb el qual la IA pot aprendre a detectar patrons entrenant-se amb una gran quantitat de dades. Aquest gir aplicat ha atret la indústria. «Hi ha un gran increment d’escoles d’estiu finançades per les grans empreses», afegeix Ulises Cortés, investigador en IA de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i del Barcelona Supercomputing Center (BSC).
S’hi afegeix l’auge del militarisme. Cortés observa que, arran de la guerra a Ucraïna, ha caigut el tabú de la investigació militar en les institucions públiques europees. «Igual que existeix l’acord per a la no-proliferació d’armes nuclears, hi hauria d’haver un tractat contra els usos nocius de la visió per computador», afirma. Vázquez confia en el reglament sobre la IA de la Unió Europea.
«Per manipular un agent biològic necessites un permís. Al contrari, qualsevol pot baixar-se un model de visió per computador i instal·lar-lo en una càmera, adverteix Cortés. Una diferència important amb la ciència nuclear és que científics com Einstein es van mobilitzar per alertar dels seus riscos; ara bé, hi ha poc activisme entre els experts en IA». Papakyriakopoulos creu que es podrien dissenyar tecnologies més respectuoses amb la privacitat. Kalluri demana més claredat i més reflexió ètica a les publicacions acadèmiques.
«El pensament neoliberal diu que una innovació no regulada és més lenta. Nosaltres volem una altra innovació: una que sigui respectuosa amb les persones i el medi ambient», conclou Cortés.
