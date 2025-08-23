Conseqüències del canvi climàtic
Vacances d'estiu sense sol ni platja: el «refugi climàtic» és la nova moda turística
Els estudis i els professionals del sector revelen que les altes temperatures i els fenòmens extrems condicionen cada cop més les decisions dels viatgers
Juan Fernández
En l’última edició de Fitur, celebrada al gener a Madrid, la Xunta de Galícia es va presentar amb una campanya que tenia ressonàncies més enllà de la mera operació de promoció turística. El Govern autonòmic anunciava el seu territori com un «refugi climàtic» -aquest era l’eslògan triat, amb un logotip ideat per a l’ocasió-, i en uns temps marcats per les contínues notícies d’onades de calor, sequeres i termòmetres disparats, proclamava les bondats de la «Galícia blava i verda» a través d’un vídeo i una cartelleria que transmetien frescor i que inspiraven ganes de fugir a aquest racó de la península Ibèrica.
Sense citar-lo directament però colant-lo en el subtext, la campanya al·ludia al canvi climàtic com a argument per publicitar aquest espai natural -si pugen les temperatures no ens hem de preocupar: sempre quedarà Galícia per refugiar-nos, suggeria el missatge- i posava el dit sobre una nafra que cada dia cou més en el sector turístic espanyol: la crisi climàtica està començant a notar-se en les decisions vacacionals i d’oci de la població -la nacional i l’estrangera- i totes les previsions apunten que aquest efecte es notarà cada vegada més, una situació que obligarà -i que ja està obligant- a prendre decisions per adaptar a aquest nou escenari una indústria que ha estat assentada en els últims 70 anys sobre dos elements tan exposats al clima com són el sol i la platja.
Després de l’aturada de la pandèmia, que va afectar de manera molt especial l’economia espanyola per la seva marcada dependència del turisme, el nombre de visitants estrangers no ha parat de créixer, ni tampoc la seva aportació a la riquesa nacional. L’any passat van arribar al nostre país 93,8 milions de turistes que van gastar 126.000 milions d’euros, un nou rècord històric que probablement es veurà superat aquesta temporada. No obstant, sota aquestes xifres comencen a produir-se canvis de comportament que no estan relacionats amb l’atractiu de les destinacions, sinó amb un factor tan volàtil, però tan urgent últimament, com el clima.
Últimament, la població s’ha acostumat a seguir la informació meteorològica com qui assisteix a un comunicat de guerra i a conviure amb quotidianitat amb alertes grogues, taronges i vermelles ocasionades per fenòmens ambientals extrems com pluges torrencials, vents huracanats i onades de calor successives. Aquests factors naturals, que tenen impacte en el dia a dia dels ciutadans, també es reflecteixen, inevitablement, en els seus costums vacacionals i d’oci. Sense anar més lluny, la patronal hotelera valenciana Hosbec atribuïa a la dana mortal de la tardor passada i al llarg episodi de pluges de principis d’aquest any la caiguda del 10% que havien experimentat les reserves turístiques a la província de València en el primer trimestre del 2025.
Un recent estudi elaborat per l’escola de negocis EAE Business School revelava que vuit de cada deu turistes reconeixen que actualment tenen en compte els efectes del canvi climàtic a l’hora de programar les seves vacances. L’estimació coincideix amb la que aportava l’any passat l’informe Future Travel Trends 2024, realitzat per la firma hotelera Marriot entre els seus clients europeus: el 75% dels alemanys confessaven que tenen molt presents les onades de calor a l’hora de fer les reserves.
«El tema ens ocupa i ens preocupa. No tant pel que estiguem notant ara, sinó més aviat pel que preveiem que vindrà. El canvi climàtic és una realitat que ens afecta a tots, i seria poc assenyat no preparar-nos», reconeix José Manuel Lastra, vicepresident de la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV), on ja funciona una comissió de sostenibilitat per analitzar la relació entre els usos turístics i el canvi climàtic. El sector viu temps de bonança, però els seus associats han detectat en els últims anys un revelador patró de comportament entre els seus clients: «Quan arriba una onada de calor, la demanda de destinacions més fresques, com la cornisa cantàbrica a Espanya, o Escòcia, Irlanda i Escandinàvia a Europa, es dispara, en detriment d’altres de més càlids. No parlem d’una fuga de turistes, però sí d’un canvi de comportament en funció de la temperatura», assenyala. La plataforma de viatges eDreams va arribar a monitoritzar aquest fenomen durant l’onada de calor de l’estiu del 2023: en aquells dies, l’interès dels espanyols pels vols cap al Regne Unit es va disparar un 75%, les recerques d’hotels a Suècia van créixer un 45%, i les de Dinamarca, un 97%.
En els últims anys s’han multiplicat els estudis que projecten l’impacte que pot tenir el canvi climàtic en el turisme en dècades venidores. El més revelador, per la fiabilitat de la seva autoria, el va publicar la Comissió Europea el 2023, i entre les seves conclusions adverteix: «Trobem un clar patró sud-nord en els canvis de la demanda turística, on les regions del nord es beneficien del canvi climàtic i les del sud s’enfronten a reduccions significatives. Aquest patró és més agut en escenaris d’escalfament més alts». Per a una pujada de 4 graus de temperatura mitjana, els autors de l’informe preveuen una reducció de gairebé el 10% de l’interès turístic cap a les regions mediterrànies i un augment del 14% cap a les britàniques i escandinaves. Un estudi del BBVA publicat el setembre passat feia una projecció similar per a finals d’aquest segle si l’escalfament segueix al ritme actual. L’agència de qualificació Moody’s, que procura anar sempre diversos passos per davant de l’economia real, advertia recentment en un informe que les onades de calor poden «reduir l’atractiu del sud d’Europa com a destí turístic a llarg termini».
La gallina dels ous d’or de l’economia nacional corre perill de gripar-se? «Espanya té l’avantatge de disfrutar d’una gran varietat geogràfica, i el nord pot compensar la minva d’atractiu que pugui patir el sud per la pujada de les temperatures, però dubto que els turistes estrangers deixin de visitar-nos pel canvi climàtic. Altres països ho tenen pitjor que nosaltres», raona Jorge Marichal, president de la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat), que apunta a la «diversificació de l’oferta turística» com a matalàs per esmorteir els canvis de costums que pugui imposar la crisi climàtica. «Espanya ja no és només sol i platja. També hi ha les seves ciutats, la seva cultura, la seva gastronomia, les seves muntanyes... I cada vegada ens visiten més turistes asiàtics i nord-americans que busquen això, precisament», adverteix José Manuel Lastra.
Desestacionalització
L’escalfament global no només dispara les temperatures a l’estiu, sinó que també les suavitza durant la resta de l’any, i aquest efecte ja es nota en els hàbits turístics, que tendeixen, cada vegada més, a desestacionalitzar-se. Una investigació del Banc d’Espanya va mesurar aquest fenomen en la temporada 2022-2023 i va observar que les pernoctacions de turistes estrangers al nostre país havien crescut entre el 10% i el 25% en els mesos de tardor i d’hivern respecte als índexs previs a la pandèmia. En canvi, l’augment de demanda a l’estiu només havia augmentat un 1%.
En aquest informe, la institució bancària es feia eco de la mobilitat geogràfica, que comença a manifestar el patró turístic a Espanya i destacava augments de pernoctacions hoteleres de més del 26% en les comunitats cantàbriques, Navarra i la Rioja, davant un estancament a les Canàries, a les Balears i a Andalusia després de comparar les xifres del 2023 amb les del 2019. «El nord té marge de creixement en comparació amb el sud, que està molt desenvolupat, i pot ser que molts turistes europeus que abans venien a Espanya es quedin en el futur a França o al nord d’Itàlia si les temperatures continuen pujant, però el mar Cantàbric mai serà el nou Mediterrani», pronostica Jorge Olcina, geògraf de la Universitat d’Alacant especialitzat en l’estudi de la influència del clima en els usos turístics, que afegeix aquesta advertència: «El canvi climàtic és una realitat inqüestionable i el sector del turisme ha d’aplicar el més aviat possible mesures per adaptar-se a aquest nou escenari».
«Adaptació» és el mantra que circula entre les entitats i els professionals de la indústria turística quan s’esmenta la crisi climàtica. «Fa anys era impensable posar piscines sota els arbres, però actualment els hotels es dissenyen pensant en les zones d’ombra, l’aïllament tèrmic i els refugis climàtics. Hem d’adaptar-nos-hi i oferir al turista el confort que el clima ens està traient», adverteix Jorge Marichal, de la patronal hotelera.
«Fins ara, aquest esforç l’ha estat fent principalment l’empresa privada, però el sector públic hauria d’implicar-se també per adaptar les ciutats al canvi climàtic», apunta Jorge Olcina, que destaca l’«escassíssima» xarxa de refugis climàtics dels quals disposa el nostre país: «Amb prou feines n’hi ha 2.100, i 500 es concentren a Barcelona. N’hi hauria d’haver molts més», adverteix, i posa com a exemple de bona pràctica turística Benidorm, que ha omplert els seus carrers d’arbres i fonts i es promociona com a ciutat adaptada al canvi climàtic. «La crisi mediambiental és un repte per al turisme a Espanya, però si es fa bé pot convertir-se en una oportunitat», assenyala l’expert. Al final, la idea de la «Galícia, refugi climàtic» de la Xunta no anava tan desencaminada.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Una baralla en un bar entre pare i fill a Manresa obliga els Mossos a intervenir
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar
- Oasis del Solsonès per gaudir del darrer sospir de l’estiu
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- Els 5 aliments que s'han d'eliminar de la dieta per perdre pes